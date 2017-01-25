Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Любители кофе живут дольше остальных
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
9Крещенские купания
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
16:52 (мск), источник: Аргументы и факты

Названа самая популярная у туристов европейская страна

Статистическая служба ЕС Eurostat сообщает, что по итогам прошлого года самой популярной у туристов страной в Европе стала Испания.

Источник: AP 2016
Читайте также
Гостиничный номер без стен в Альпах оказался сверхпопулярен у туристов

В этой стране в прошлом году путешественники провели в отелях свыше 454 миллионов ночей, что почти на 8% больше, чем в 2015 году.

На второй строчке находятся Франция и Италия с результатом в 395 миллионов ночевок для каждой из стран. Этот показатель упал на 4,6 процента во Франции в 2016 году, а в Италии остался практически неизменным.

На третьем месте находится Германия, где туристы провели в отелях 390 миллионов ночей (рост 2,8 процента).

Также в пятерку вошли Великобритания и Австрия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тотальная укранизация: закон о языке грозит Киеву развалом страны
Болта лишили золота Олимпиады
В Турции семерых россиян судят за подготовку терактов
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против «Алмаз-Антей»
Шойгу поручил усилить войска на юге России
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Путин спел под гитару со студентами
Сечин прокомментировал езду на машине с «мигалкой»
Спорт
Российскую легкоатлетку лишили двух серебряных медалей ОИ-2008 Татьяна Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь