Названа самая популярная у туристов европейская страна

Гостиничный номер без стен в Альпах оказался сверхпопулярен у туристов

В этой стране в прошлом году путешественники провели в отелях свыше 454 миллионов ночей, что почти на 8% больше, чем в 2015 году.

На второй строчке находятся Франция и Италия с результатом в 395 миллионов ночевок для каждой из стран. Этот показатель упал на 4,6 процента во Франции в 2016 году, а в Италии остался практически неизменным.

На третьем месте находится Германия, где туристы провели в отелях 390 миллионов ночей (рост 2,8 процента).

Также в пятерку вошли Великобритания и Австрия.