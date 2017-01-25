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17:18 (мск), источник: Вести - Калининград

Новая парковка появится у поликлиники на ул. Летней в Калининграде

К середине марта число парковочных мест у самой крупной поликлиники региона должно увеличиться почти в 5 раз.

Из областного бюджета на это выделено более 2,5 миллионов рублей, но по итогам аукциона подрядчик снизил цену почти на миллион.

Строители должны уложить новое плиточное покрытие взамен старого асфальта, расширить территорию уже существующей парковки и благоустроить территорию. На все работы им дан месяц. С середины февраля до середины марта 10 парковочных мест, единственные, которые сегодня есть у поликлиники центральной горбольницы, станут недоступны для пациентов. А уже к апрелю там должен появиться бесплатный паркинг на 50 мест, в том числе для инвалидов.

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