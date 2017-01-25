Воронежцы «утеплили» памятник Высоцкому красным свитером

Напомним, что Виктор Кайсин, один из организаторов акции #свитервысоцкому. У себя на странице в Facebook Виктор попросил мастериц связать свитер 94 размера, который планировалось надеть на памятник Высоцкому. Это, по мнению Виктора Кайсина, станет хорошим пиаром для города, а кроме того — привлечет внимание горожан к празднованию дня рождения Высоцкого.

Следует отметить, что у Виктора Кайсина далеко идущие планы. В следующем году, если все получится, Виктор задумывается об организации фестиваль, ведь в 2018 году у Высоцкого будет юбилей — 80 лет со дня рождения музыканта.

Напомним, что памятник Высоцкому установили на улице Карла Маркса в 2009 году. Торжественное открытие памятника прошло 9 сентября.