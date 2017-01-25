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16:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Международная выставка о советских военнопленных открылась в Воронеже

Экспозицию «Плен и возвращение» подготовили немецкие общественники.

Экспозиция «Советские военнопленные в Германии 1941−1945. Плен и возвращение» открылась в выставочном зале на улице Пушкинская, 7. Выставка приурочена к освобождению города от немецко-фашистских захватчиков, годовщина которого отмечается в среду, 25 января.

Экспозицию о советских военнопленных подготовили активисты немецкой общественной организации «Kontakte-Контакты». Выставка включает уникальные материалы из немецких, советских и российских архивов. Тематические разделы — «Пешие марши», «Женщины в плену», «Фильтрация», «Транспортировка в Германию», «Болезни», «Питание», «Коллаборационизм», «Признание в Германии», «Признание и реабилитация в СССР и России».

— На оккупированной территории Воронежской области в 17 концлагерях в разное время в плену находились от 17 тыс. до 70 тыс. красноармейцев, — рассказал на открытии выставки председатель облсовета ветеранов Станислав Ходаковский.

По словам Ходаковского, отношения между захватчиками и военнопленными всегда регулировались нормами международных конвенций, по которым у пленных были определенные права, но гитлеровский режим игнорировал все конвенции.

— Немцы брали наших сотнями и тысячами, советские воины попадали в плен целыми дивизиями, их гнали в лагеря и содержали в нечеловеческих условиях, — отметил Станислав Ходаковский.

В Воронежской области советские военнопленные строили железнодорожную ветку «Берлинка», которую называют «дорогой на крови».

Летом 1942-го фашисты оккупировали территорию Лискинского, Каменского и Острогожского районов. Взять узловую станцию Лиски не удавалось, что лишало немцев возможности срочной переброски военной техники и солдат к Сталинграду и на Кавказ. Руководство вермахта решило построить железнодорожную ветку Каменка-Острогожск — в обход Лисок. За три месяца дорога была построена. За время ее строительства в Каменском и Острогожском районах погибли около 10 тыс. человек, многие захоронены здесь же.

— Дорогу построили буквально на крови и костях наших солдат. Оккупанты не кормили их вообще. Красноармейцы погибали один за другим от голода и изнурительных работ. Поисковики объединения «Дон» до сих пор находят останки наших солдат и офицеров вдоль железной дороги, — рассказал Ходаковский.

По словам представителя немецкой общественной организации «Kontakte-Контакты» Дмитрия Стратиевского, в бывшем СССР и в Германии советские военнопленные оказались «на периферии исторической памяти».

— Проблема советских военнопленных не фигурировала в общественном мнении немцев вообще! В отличие от трагедии Освенцима, Майданека — она была просто не мейнстримной. Хотя больше половины попавших в немецкий плен красноармейцев погибли, — рассказал Стратиевский.

По словам общественника, потребовалось много времени, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.

— Четыре года мы давили на канцелярию президента Бундестага, чтобы 27 января 2011 года, в День памяти жертв национал-социализма, в послании главы государства впервые были упомянуты советские военнопленные. Воронеж — это тоже своего рода слом исторических стереотипов: битва на Дону и переломный момент в войне воспринимается в общей «сталинградской» концепции. Воронеж в свете этих событий все еще известен далеко не каждому. Поэтому для меня так важно представить эту выставку о пленных советских солдатах — как жертв и героев войны — именно в Воронеже, — отметил Дмитрий Стратиевский.

Выставка «Советские военнопленные в Германии 1941−1945. Плен и возвращение» будет работать в Воронеже до 10 февраля 2017 года. Вход свободный.

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