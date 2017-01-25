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18:50 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти ожидаются большие перепады температур

Жителям следует готовиться к снегу с дождем и гололедице.

Источник: РИА "Новости"

По данным МЧС России по Ленобласти в четверг, 26 января в регионе ожидается облачная погода. Ночью местами небольшой снег. Днем снег, мокрый снег, местами небольшой, на западе — с дождем. Температура воздуха ночью может достигать местами до -22 градусов, днем — одного градуса тепла. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

По прогнозам синоптиков, в течение недели в Ленобласти продержится дневной «плюс» и небольшой ночной «минус».

Санкт-Петербург, 26 января
Днем осадки
-7°
Ночью облачно
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