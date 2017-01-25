В Ленобласти ожидаются большие перепады температур

По данным МЧС России по Ленобласти в четверг, 26 января в регионе ожидается облачная погода. Ночью местами небольшой снег. Днем снег, мокрый снег, местами небольшой, на западе — с дождем. Температура воздуха ночью может достигать местами до -22 градусов, днем — одного градуса тепла. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

По прогнозам синоптиков, в течение недели в Ленобласти продержится дневной «плюс» и небольшой ночной «минус».