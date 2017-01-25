Осужденная Лилия Рах призналась, о чем жалеет

«Я признаю свою вину в том, что вовремя не обратилась в правоохранительные органы после того, как увидела Хамро в Есике связанным», — заявила Лилия Рах.

В Алматинском городском суде состоялось заседание апелляционной коллегии по ходатайству адвоката Лилии Рах, осужденной за похищение человека. Светская львица признала свою вину и призналась, что о многом сожалеет, передает BNews.kz.

На вопрос судьи, почему она не помогла потерпевшему, Рах ответила, что Хамро, как он сказал на тот момент, в помощи не нуждался и заявлял, что «все под контролем».

Светская львица в очередной раз отметила, что признает свою вину и причастность к тем событиям, которые положены в основу уголовного дела начиная с аэропорта до ломбарда.

«В порядке медиации я признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном, раз суд это квалифицировал по статье 125 УК РК. Все действия во время ареста, на следствии, на судебных расследованиях имеют место быть», — добавила Рах.

Ранее Лилия Рах частично признала свою вину, а также стало известно, что между ними с потерпевшим Хамро Сувановым было заключено примирительное соглашение в порядке медиации.

Отметим, первое слушание апелляционных жалоб состоялось 18 января. Повторные показания дал потерпевший Хамро Суванов, который заявил, что не имеет претензий к подсудимой Лилии Рах и требует отменить ей наказание.

В тот же день показания дала и другой фигурант дела Мири Паз, которая сказала, что ранее Суванов предлагал 200 тысяч долларов, чтобы примириться с ней.

Напомним, 10 ноября Лилию Рах приговорили к 7 годам лишения свободы, Мири Паз — к 7 годам и 6 месяцам, Бахыта Шалбаева и Ислама Месирова к 8 годам в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества.

Сегодня, 25 января, на апелляционном заседании суда потерпевший в очередной раз попросил отменить приговор в отношении Лилии Рах, заявив, что претензий он к ней не имеет.