Артист, бард, кумир миллионов: день рождения Владимира Высоцкого
Проверьте, хорошо ли вы знаете биографию и песни музыкальной иконы XX столетия.
Проверьте, хорошо ли вы знаете биографию и песни музыкальной иконы XX столетия.
25 января 1938 года родился советский актер, поэт и бард Владимир Высоцкий. В течение 16 лет он был актером Театра на Таганке, где исполнил больше 20 ролей, в том числе прославившую его роль Гамлета. Кроме того, Владимир Высоцкий сыграл или озвучил роли в 30 кинофильмах.
Однако в памяти всей страны он в первую очередь остался как автор и исполнитель собственных песен. Хотя при жизни Высоцкого в СССР вышло лишь семь его пластинок, позднее записи его песен неоднократно переиздавались — самое крупное издание, выпущенное в 1987—1992 годах, насчитывало 22 пластинки.
Любили и слушали песни Владимира Высоцкого и за рубежом — так, во Франции до конца восьмидесятых годов было выпущено 14 его пластинок, в США — 19.
В 2010 году, в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, Высоцкий занял второе место в списке кумиров XX века. Возглавил список Юрий Гагарин.
В 2011 году другой опрос показал, что 98% россиян знают имя Высоцкого, а около 70% опрошенных любят и ценят его песни.
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