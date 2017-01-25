Артист, бард, кумир миллионов: день рождения Владимира Высоцкого

25 января 1938 года родился советский актер, поэт и бард Владимир Высоцкий. В течение 16 лет он был актером Театра на Таганке, где исполнил больше 20 ролей, в том числе прославившую его роль Гамлета. Кроме того, Владимир Высоцкий сыграл или озвучил роли в 30 кинофильмах.

Однако в памяти всей страны он в первую очередь остался как автор и исполнитель собственных песен. Хотя при жизни Высоцкого в СССР вышло лишь семь его пластинок, позднее записи его песен неоднократно переиздавались — самое крупное издание, выпущенное в 1987—1992 годах, насчитывало 22 пластинки.

Любили и слушали песни Владимира Высоцкого и за рубежом — так, во Франции до конца восьмидесятых годов было выпущено 14 его пластинок, в США — 19.