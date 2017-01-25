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17:58 (мск), источник: Моя Планета

Для спасенных от рабства слонов на Пхукете создали заповедник

Привлекающий миллионы туристов остров Пхукет в Таиланде кое-кому из его обитателей долгие годы казался ужасной тюрьмой. Заключенными в ней были слоны, содержавшиеся в тяжелых условиях и вынужденные развлекать отдыхающих.

Луиза Роджерсон, учредитель заповедника Elephant Sanctuary, рассказала CNN, о судьбах эксплуатировавшихся слонов и их нынешней жизни под ее опекой. «Слоны — эмоциональные животные. Они ощущают счастье, печаль, любовь, и здесь мы позволяем им быть самими собой. Быть бесстрашными», — говорит Роджерс.

Слоны часто задействованы в туристических развлечениях на Пхукете. Некоторые погонщики обращаются с животными жестоко, используют для «воспитания» палки с шипами, крюки и другие «пыточные инструменты».

Иногда эти величественные животные вынуждены работать до самой смерти.

Посетителям нового заповедника ездить на слонах запрещено. За ними можно наблюдать, помогать им, кормить, но не эксплуатировать в качестве транспорта.

Роджерс ввела образовательный момент: каждому новому посетителю в начале «тура» показывают видео, которое объясняет «мрачную практику» давления. Она применяется погонщиками для того, чтобы контролировать животное: чаще всего у слоних отбирают детенышей, которых в процессе обучения даже убивают.

Тех, кто выжил, заставляют подчиняться командам человека способами, далекими от гуманности: их держат в закрытых или ограниченных пространствах, избивают, лишают сна и пищи. В конечном счете получается забитое и послушное животное со сломанной психикой.

Приют Роджерс сейчас занимает примерно 13 гектаров земли. По этой площади слоны, которых хозяйка заповедника выкупила у погонщиков и буквально выходила, перемещаются свободно, ни в чем не ограниченные. В ночное время они уходят в свои «спальни» размером 28×12 м.

Некоторым из животных за 60 лет, они всю жизнь провели в рабстве, поступили в заповедник раненными, но поразительно быстро выздоровели и пришли в себя, когда условия их существования кардинально поменялись.

Число посетителей заповедника строго ограничено, чтобы минимизировать нагрузку на животных. Запрещены «оскорбительные» методы воспитания и контроля, равно как и аттракционы и мероприятия любого рода. Посетителям также не разрешается входить в контакт со слонами, если они не желают знакомиться.

Кто знает, возможно, в будущем, такие заповедники изменят общественное мнение насчет существования аттракционов с животными, и продажа билетов на такие мероприятия будет постепенно ограничиваться.

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