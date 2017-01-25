Для спасенных от рабства слонов на Пхукете создали заповедник

Луиза Роджерсон, учредитель заповедника Elephant Sanctuary, рассказала CNN, о судьбах эксплуатировавшихся слонов и их нынешней жизни под ее опекой. «Слоны — эмоциональные животные. Они ощущают счастье, печаль, любовь, и здесь мы позволяем им быть самими собой. Быть бесстрашными», — говорит Роджерс. Слоны часто задействованы в туристических развлечениях на Пхукете. Некоторые погонщики обращаются с животными жестоко, используют для «воспитания» палки с шипами, крюки и другие «пыточные инструменты».

Иногда эти величественные животные вынуждены работать до самой смерти.

Посетителям нового заповедника ездить на слонах запрещено. За ними можно наблюдать, помогать им, кормить, но не эксплуатировать в качестве транспорта.

Роджерс ввела образовательный момент: каждому новому посетителю в начале «тура» показывают видео, которое объясняет «мрачную практику» давления. Она применяется погонщиками для того, чтобы контролировать животное: чаще всего у слоних отбирают детенышей, которых в процессе обучения даже убивают. Тех, кто выжил, заставляют подчиняться командам человека способами, далекими от гуманности: их держат в закрытых или ограниченных пространствах, избивают, лишают сна и пищи. В конечном счете получается забитое и послушное животное со сломанной психикой.

Приют Роджерс сейчас занимает примерно 13 гектаров земли. По этой площади слоны, которых хозяйка заповедника выкупила у погонщиков и буквально выходила, перемещаются свободно, ни в чем не ограниченные. В ночное время они уходят в свои «спальни» размером 28×12 м.

Некоторым из животных за 60 лет, они всю жизнь провели в рабстве, поступили в заповедник раненными, но поразительно быстро выздоровели и пришли в себя, когда условия их существования кардинально поменялись.