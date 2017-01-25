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18:19 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербургских чиновников обяжут отчитываться об активности в соцсетях

Госслужащие должны будут предоставлять сведения обо всех страницах в интернете, на которых они оставляли информацию под своим именем.

Источник: РИА "Новости"

Петербургских чиновников обяжут отчитываться о своих аккаунтах в социальных сетях, сообщают «Невские новости». Соответствующий законопроект накануне был одобрен депутатами в первом чтении в Законодательном собрании города.

Согласно законопроекту, при поступлении на государственную службу соискатели обязаны предоставлять данные обо всех электронных адресах и страницах в соцсетях, где претендент размещал под своим именем общедоступную информацию за три последних года. Работающие чиновники должны предоставлять такие же сведения регулярно, не позднее 1 апреля. Отказ выполнять эти требования может послужить поводом для увольнения со службы.

Оппозиция в меньшинстве проголосовала против принятия закона, назвав проект слежкой в социальных сетях.

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