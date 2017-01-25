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18:00 (мск), источник: Pro Город Самара

Столб на Тухачевского укрепили ржавыми трубами из-за монтажа новых коммуникаций

Как пообещали в департаменте строительства, после монтажных работ металлоконструкция будет демонтирована.

Световую опору на пересечении улиц Тухачевского и Партизанской подперли металлоконструкцией из-за строительных работ поблизости. Об этом порталу ProGorodSamara.ru сообщили в администрации Самары.

Сейчас там по муниципальному контракту ООО «Волга Инжиниринг Спец Транс» прокладывает инженерные сети к жилой застройке в 3-ем микрорайоне, в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и Карла Маркса в Железнодорожном районе.

 — При проведении работ в рамках муниципального контракта на участке в районе пересечения Тухачевского и ул. Партизанской было установлено, что ось угловой опоры проходит в непосредственной близости от оси строящегося водовода для жилого квартала в границах Киевской, Тухачевского, Дачной и Карла Маркса. Во избежание возможного падения действующей опоры подрядная организация ООО «ВИСТ» провела работы по её усилению, — пояснили в департаменте строительства.

Опоры, вызвавшие недоумение у горожан своим внешним видом, являются временными. Как пообещали в ведомстве, после монтажных работ металлоконструкция будет демонтирована.

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