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17:58 (мск), источник: Новый Калининград

Росприроднадзор завел дело после обнаруженного «Новым Калининградом.Ru» загрязнения Преголи

Управление Росприроднадзора по Калининградской области завело административное дело после сообщения «Нового Калининграда.Ru» о загрязнении Преголи.

Сейчас сотрудники ведомства ведут поиск источника загрязнения.

«Нарушение зафиксировано, начинаем административное дело по выявлению источника загрязнения», — рассказал изданию государственный инспектор Сергей Клёсов.

По его словам, возможен сброс нефтепродуктов, но точная причина загрязнения Преголи станет известна после завершения расследования. «Будем разбираться откуда идет сброс», — отметил Клёсов.

Загрязнение наблюдается в районе деревянного моста и набережной Трибуца. Птицы в этом месте стараются держаться ближе к берегу (маслянистое пятно находиться на середине. Выше по течению, по словам специалиста, загрязнения нет.

Напомним, что загрязнение Преголи утром в среду обнаружил корреспондент «Нового Калининграда.Ru». От маслянистых пятен исходил запах мазута.

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