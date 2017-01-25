Росприроднадзор завел дело после обнаруженного «Новым Калининградом.Ru» загрязнения Преголи
Управление Росприроднадзора по Калининградской области завело административное дело после сообщения «Нового Калининграда.Ru» о загрязнении Преголи.
Управление Росприроднадзора по Калининградской области завело административное дело после сообщения «Нового Калининграда.Ru» о загрязнении Преголи.
Сейчас сотрудники ведомства ведут поиск источника загрязнения.
«Нарушение зафиксировано, начинаем административное дело по выявлению источника загрязнения», — рассказал изданию государственный инспектор Сергей Клёсов.
По его словам, возможен сброс нефтепродуктов, но точная причина загрязнения Преголи станет известна после завершения расследования. «Будем разбираться откуда идет сброс», — отметил Клёсов.
Загрязнение наблюдается в районе деревянного моста и набережной Трибуца. Птицы в этом месте стараются держаться ближе к берегу (маслянистое пятно находиться на середине. Выше по течению, по словам специалиста, загрязнения нет.
Напомним, что загрязнение Преголи утром в среду обнаружил корреспондент «Нового Калининграда.Ru». От маслянистых пятен исходил запах мазута.