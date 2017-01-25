Названы самые опасные для здоровья диеты
Для борьбы с лишними килограммами человечество придумало сотни диет. Не все из них эффективны, а некоторые опасны для здоровья.
Для борьбы с лишними килограммами человечество придумало сотни диет. Не все из них эффективны, а некоторые опасны для здоровья.
Диетолог Рианнон Ламберт назвала наиболее опасные из современных методов похудения, сообщает kedem.ru.
На первом месте — джус клинс — очищение организма при помощи соков. При таком питании организм не получает ни жиров, ни белков, ни клетчатки, необходимой для пищеварения, а сахар, содержащийся в овощных и фруктовых соках, может откладываться в виде жировых запасов.
Веганизм считается полезным питанием, но только если рацион тщательно продуман. В противном случае организм недополучает железа, витаминов D и В12, омега-3 жирных кислот.
Низкокалорийные диеты, хотя и помогают снизить вес в краткосрочной перспективе, не подходят для длительного следования. Регулярная нехватка энергии грозит слабостью, головокружением, проблемами с пищеварением. Если диета предусматривает всего 1000 калорий в день, нельзя придерживаться её дольше 12 недель.
Низкожировые диеты