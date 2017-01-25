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17:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область присоединится к проекту по созданию комфортной городской среды

Федеральную программу обсудили на заседании президиума Совета при президенте.

Воронежская область присоединится к федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», заявил губернатор Алексей Гордеев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам в среду, 25 января. Встречу провел председатель правительства страны Дмитрий Медведев, сообщил пресс-центр облправительства.

Глава региона отметил актуальность федерального проекта и важность его успешной реализации. Алексей Гордеев заверил, что Воронежская область будет активным участником этого проекта.

Дмитрий Медведев напомнил о решении увеличить расходы федерального бюджета на проект благоустройства городов с 5 до 20 млрд рублей, еще 500 млн рублей планируется направить на развитие парков и скверов.

— Нам важно, чтобы сами жители могли влиять на выбор вариантов благоустройства, давать обратную связь, контролировать качество работы. Наша общая цель — приблизительно за пять лет придать общественным пространствам российских городов достойный вид, — пояснил премьер-министр.

Дмитрий Медведев добавил, что программы развития городской среды должны сформировать регионы и муниципалитеты, а федерация предоставит субсидии на софинансирование работ. Соглашения нужно заключить до 1 марта.

Губернатор Алексей Гордеев вошел в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в конце июня 2016 года. Совет при президенте РФ создали для координации работы федеральной и региональной власти при обсуждении ключевых проектов, влияющих на структурные изменения в экономике и социальной сфере.

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