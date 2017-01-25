Специальный штаб безопасности создан в Нижегородской области к ЧМ по футболу — 2018. Как отметил после совещания по готовности региона к проведению Чемпионата мира по футболу глава региона Валерий Шанцев, на счёту региона уже не мало массовых мероприятий.

«Планы по обеспечению безопасности нами разработаны. Все структуры работают и проходят все мероприятия, связанные с тренировкой того, как себя нужно вести в зависимости от ситуации», — сказал Валерий Шанцев, добавив, что все потоки болельщиков на стадионе будут разделены, фанзоны организованы отдельно.

«Самое главное направление, это, безусловно, безопасность», — добавил губернатор, особо подчеркнув при этом, что безопасность на время игр Чемпионата мира по футболу в регионе будет на самом высоком уровне.

В свою очередь заместитель председательства правительства России Виталий Мутко отметил, что существует общая для всех регионов, принимающих участие в ЧМ, концепция безопасности.

«Введено много дополнительных сервисов, также уже создан специальный штаб безопасности в регионе. Мы сделаем все, чтобы все себя чувствовали комфортно и безопасно», — сказал в заключение Виталий Мутко.

Напомним, что всем структурам дан ряд поручений по итогам совещания о готовности Нижегородской области к ЧМ — 2018.

Между тем, Виталий Мутко высоко оценил готовность Нижегородской области к проведению Чемпионата.