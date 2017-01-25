Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Появились детали письма Сечина Путину с обещанием на 500 млрд
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
СМИ: известная актриса рассказала о насилии в своей семье
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
20Трамп стал 45-м президентом США
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
8«Женский марш» против Трампа
19:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Илон Маск пробурит тоннель в Лос-Анджелесе

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск в следующем месяце намерен начать строительство тоннеля от собственного офиса до аэропорта Лос-Анджелеса. Об этом он объявил в своем Twitter в среду, 25 января.

Источник: Reuters

«Небывалый прогресс по работе над тоннелем. Планирую начать рыть через месяц или около того», — написал предприниматель в соцсети.

О своем новом проекте Маск объявил еще в конце декабря 2016 года.

Он пожаловался, что его очень раздражают скорость движения автомобилей и пробки в городе, поэтому он решил начать копать тоннели.

Многие восприняли это заявление как шутку, однако позже основатель SpaceX подтвердил свои намерения.

Ранее Маск не раз публично высказывался о пользе подземных дорог и тоннелей.

Mashable отмечает, что, даже несмотря на серьезные намерения, воплотить план в жизнь будет очень трудно. Сам процесс прокладки тоннеля довольно длительный, а перед началом работ необходимо получить множество разрешений от властей.

Комментарии
2
Константин
Современный Остап Бендер, ну и Манилов, до кучи) Многие охают, ахают и даже фапают на его Теслы. А прототипы этих тесл больше 10 лет используются таксистами в Китае и стоят копейки))) Ищем статью "Прикладная маскология" и протираем глаза, включаем мозги) Статья как пример, таких статей сотни
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Саморуков
Илон Маск пробурит тоннель в Лос-Анджелесе ....взглядом . Так заглавие звучит круче .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, что будет с пенсиями в 2017 году
Болта лишили золота Олимпиады
В Турции семерых россиян судят за подготовку терактов
Суд ЕС подтвердил заморозку активов «Алмаз-Антей»
Шойгу поручил усилить войска на юге России
В МВД после скандала с Захарченко появилось новое управление
Путин спел под гитару со студентами
Сечин прокомментировал езду на машине с «мигалкой»
Спорт
Российскую легкоатлетку лишили двух серебряных медалей ОИ-2008 Татьяна Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь