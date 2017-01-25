В Приморье проверяют руководителей УМВД, подозреваемых во взяточничестве

Ранее в среду источник в силовых структурах региона заявил РИА Новости, что правоохранители обыскивают кабинет замглавы УМВД по Приморскому краю Ильи Шамратова. Позже СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту получения взятки через посредника заместителем начальника следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю.

Следователи полагают, что сотрудник полиции получил через посредника взятку от подчиненного следователя за повышенную премию, «а также за непривлечение к ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и дальнейшее попустительство по службе». Как отмечает следствие, всего задержаны двое подозреваемых — получатель взятки и посредник.

«По подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержаны двое сотрудников следственной части СУ УМВД России по Приморскому краю. По данному факту руководством УМВД России по Приморскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой, в случае установления вины, они будут уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении УМВД.

Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.