Три станции метро построит китайская компания
«Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского» откроют в 2019 году.
«Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского» откроют в 2019 году.
Сооружением трех станций Второго контура метро — «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» — займется китайская компания China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), сообщает портал столичного Стройкомплекса.
Китайские специалисты принимают участие в проектировании южного сектора Третьего пересадочного контура — Второго кольца метро, а теперь выступят и в качестве подрядчиков.
Контракт между «Мосинжпроектом» и представительством
Также между Москвой и компанией CRCC подписано соглашение об участии китайских специалистов в строительстве новой линии метро от «Улицы Новаторов» до «Столбово» в Новой Москве.
Кроме того, CRCC может принять участие в строительстве
CRCC — вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китае после China Railway Engineering Corporation, находится под контролем Государственного совета КНР.