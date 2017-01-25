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22:22 (мск), источник: Мослента

Три станции метро построит китайская компания

«Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского» откроют в 2019 году.

Источник: РИА "Новости"

Сооружением трех станций Второго контура метро — «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» — займется китайская компания China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), сообщает портал столичного Стройкомплекса.

Китайские специалисты принимают участие в проектировании южного сектора Третьего пересадочного контура — Второго кольца метро, а теперь выступят и в качестве подрядчиков.
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Контракт между «Мосинжпроектом» и представительством компании-подрядчика в России «СиАрСиСи Рус» предполагает, что строительство станций со всей сопутствующей инфраструктурой начнется уже в январе и завершится до конца 2019 года.

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Также между Москвой и компанией CRCC подписано соглашение об участии китайских специалистов в строительстве новой линии метро от «Улицы Новаторов» до «Столбово» в Новой Москве.

Кроме того, CRCC может принять участие в строительстве транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Мичуринский проспект» и ряде других инвестиционных проектов.

CRCC — вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китае после China Railway Engineering Corporation, находится под контролем Государственного совета КНР. Штаб-квартира расположена в Пекине.

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