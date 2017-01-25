Три станции метро построит китайская компания

Китайские специалисты принимают участие в проектировании южного сектора Третьего пересадочного контура — Второго кольца метро, а теперь выступят и в качестве подрядчиков.

Контракт между «Мосинжпроектом» и представительством компании-подрядчика в России «СиАрСиСи Рус» предполагает, что строительство станций со всей сопутствующей инфраструктурой начнется уже в январе и завершится до конца 2019 года.

Также между Москвой и компанией CRCC подписано соглашение об участии китайских специалистов в строительстве новой линии метро от «Улицы Новаторов» до «Столбово» в Новой Москве.

Кроме того, CRCC может принять участие в строительстве транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Мичуринский проспект» и ряде других инвестиционных проектов.