В Киеве переименуют Музей русского искусства

«Вопрос переименования Киевского национального музея русского искусства… Комиссия решила переименовать музей в «Национальный музей «Киевская Галерея», вернув музею название, данное советской властью после его конфискации», — написала Ескина в фейсбуке. Она добавила, что члены Комиссии по вопросам культуры проголосовали «за» проект решения без упоминания фамилии Терещенко в названии.

«Департамент культуры в лице Дианы Поповой и ее заместителя также выступили против упоминания имени Терещенко в названии. Заместитель обосновал это тем, что если в названии музея будет упоминание имени Терещенко, трудовой коллектив подаст в суд! Я не понимаю: как трудовой коллектив, который живет и работает за счет конфискованного имущества собственников коллекции, будет судиться в случае упоминания имени Терещенко в названии», — написала Ескина.

Музей под названием Киевская картинная галерея был открыт 12 ноября 1922 г. В основу его коллекции положены национализированные художественные ценности, собранные в 1919 году в специальный музейный фонд, значительную часть которого составляли памятники, относящиеся к русской художественной культуре. В составе музея оказались собрание семьи Терещенко, работы из собраний Гансена, Богдана и Варвары Ханенко, Мурашко. Некоторое время в начале 1930-х годов музей считался Национальной картинной галереей, где демонстрировалось не только русское искусство, но и современное украинское искусство. При галерее был обширный кабинет русской, украинской и западноевропейской графики. С 1936 г. получил название «Киевский государственный музей русского искусства».