Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Любители кофе живут дольше остальных
Появились детали письма Сечина Путину с обещанием на 500 млрд
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: известная актриса рассказала о насилии в своей семье
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
20Трамп стал 45-м президентом США
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
8«Женский марш» против Трампа
18:56 (мск), источник: Интерфакс

В Киеве переименуют Музей русского искусства

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — На заседании комиссии по вопросам культуры Киевской городской государственной администрации в среду было принято решение переименовать Национальный музей русского искусства в Национальный музей «Киевская галерея», сообщила экс-депутат Киевсовета Елена Ескина.

Источник: Reuters

«Вопрос переименования Киевского национального музея русского искусства… Комиссия решила переименовать музей в «Национальный музей «Киевская Галерея», вернув музею название, данное советской властью после его конфискации», — написала Ескина в фейсбуке. Она добавила, что члены Комиссии по вопросам культуры проголосовали «за» проект решения без упоминания фамилии Терещенко в названии.

«Департамент культуры в лице Дианы Поповой и ее заместителя также выступили против упоминания имени Терещенко в названии. Заместитель обосновал это тем, что если в названии музея будет упоминание имени Терещенко, трудовой коллектив подаст в суд! Я не понимаю: как трудовой коллектив, который живет и работает за счет конфискованного имущества собственников коллекции, будет судиться в случае упоминания имени Терещенко в названии», — написала Ескина.

Музей под названием Киевская картинная галерея был открыт 12 ноября 1922 г. В основу его коллекции положены национализированные художественные ценности, собранные в 1919 году в специальный музейный фонд, значительную часть которого составляли памятники, относящиеся к русской художественной культуре. В составе музея оказались собрание семьи Терещенко, работы из собраний Гансена, Богдана и Варвары Ханенко, Мурашко. Некоторое время в начале 1930-х годов музей считался Национальной картинной галереей, где демонстрировалось не только русское искусство, но и современное украинское искусство. При галерее был обширный кабинет русской, украинской и западноевропейской графики. С 1936 г. получил название «Киевский государственный музей русского искусства».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Болта лишили золота Олимпиады
В Турции семерых россиян судят за подготовку терактов
Суд ЕС подтвердил заморозку активов «Алмаз-Антей»
Шойгу поручил усилить войска на юге России
В МВД после скандала с Захарченко появилось новое управление
Путин спел под гитару со студентами
Сечин прокомментировал езду на машине с «мигалкой»
Спорт
Российскую легкоатлетку лишили двух серебряных медалей ОИ-2008 Татьяна Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Молодым семьям Петербурга дадут деньги на жилье
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь