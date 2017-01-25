Роскосмос нашел нарушения при производстве «Протонов-М»

Ранее газета «Коммерсант» писала, что Роскосмос решил отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени «Протонов-М». По данным издания, поводом для такого решения стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. В Роскосмосе РИА Новости заявили, что проводят дополнительные испытания двигателей.

«В декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй ступени “Протон-М”. По итогам испытаний к функционированию двигателя замечаний нет. Детальный анализ выявил применение в производстве припоя, не соответствующего конструкторской документации», — сообщает корпорация.