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20:49 (мск), источник: РИА Новости

Роскосмос нашел нарушения при производстве «Протонов-М»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. При производстве ракет-носителей «Протон-М» применялся припой, не соответствующий конструкторской документации, сообщил Роскосмос.

Источник: Reuters

Ранее газета «Коммерсант» писала, что Роскосмос решил отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени «Протонов-М». По данным издания, поводом для такого решения стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. В Роскосмосе РИА Новости заявили, что проводят дополнительные испытания двигателей.

«В декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй ступени “Протон-М”. По итогам испытаний к функционированию двигателя замечаний нет. Детальный анализ выявил применение в производстве припоя, не соответствующего конструкторской документации», — сообщает корпорация.

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Вместо штатного был применен другой, «более дорогостоящий припой с содержанием драгметалла».

"Так как выявлено несоответствие изделия конструкторской документации, то было принято решение о проверке двигателей", — отмечается в сообщении.

Сейчас специалисты «Роскосмоса», ВМЗ и НПО «Энергомаш» занимаются определением, в скольких двигателях использовался этот припой.

По итогам проверки, а также в случае выявления дефекта будет принято решение о замене двигателей, отметили в Роскосмосе, добавив, что говорить о количестве двигателей, которые могут попасть под отзыв, пока преждевременно.

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