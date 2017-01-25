Роскосмос нашел нарушения при производстве «Протонов-М»
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. При производстве
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. При производстве
Ранее газета «Коммерсант» писала, что Роскосмос решил отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени «Протонов-М». По данным издания, поводом для такого решения стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. В Роскосмосе РИА Новости заявили, что проводят дополнительные испытания двигателей.
«В декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй ступени “Протон-М”. По итогам испытаний к функционированию двигателя замечаний нет. Детальный анализ выявил применение в производстве припоя, не соответствующего конструкторской документации», — сообщает корпорация.
Вместо штатного был применен другой, «более дорогостоящий припой с содержанием драгметалла».
"Так как выявлено несоответствие изделия конструкторской документации, то было принято решение о проверке двигателей", — отмечается в сообщении.
Сейчас специалисты «Роскосмоса», ВМЗ и НПО «Энергомаш» занимаются определением, в скольких двигателях использовался этот припой.
По итогам проверки, а также в случае выявления дефекта будет принято решение о замене двигателей, отметили в Роскосмосе, добавив, что говорить о количестве двигателей, которые могут попасть под отзыв, пока преждевременно.