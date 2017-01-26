Самарская ГИБДД настаивает, что на Московском шоссе нужен еще один подземный переход

Самарское областное УГИБДД хочет еще на одно лето перекрыть Московское шоссе — чтобы построить новый подземный переход. Об этом сообщает сайт 63.ру. По мнению полицейских, решить проблему пробок на Московском шоссе невозможно, если не прорыть еще один тоннель возле улицы Луначарского.

«Это позволит увеличить безопасность движения пешеходов и пропускную способность дороги на этом участке, потому что скорость транспортного потока ничто не будет тормозить», — уверены в ГИБДД.