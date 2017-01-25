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25 января, источник: Вести - Екатеринбург

Курьёзный случай произошел в Верхней Пышме с сотрудниками Госавтоинспекции

Курьёзный случай произошел в Верхней Пышме с сотрудниками Госавтоинспекции.

Водитель машины, попавшей в ДТП, был настолько пьян, что буквально выпал из салона к ним под ноги. Сотрудникам ГИБДД он рассказал, что с утра выпил крепкого спиртного и сел за руль. Во время движения ему не удалось справиться с управлением, в результате чего автомобиль врезался сначала в дорожный отбойник, а затем в микроавтобус Toyota.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Водителя ждет лишение прав.

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