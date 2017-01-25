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25 января, источник: ГТРК Башкортостан

Прогноз погоды на 26 января

К выходным в республике похолодает, а 26 января погода в регионе будет определяться областью пониженного давления.

Ожидается облачная погода с прояснениями. В северной части республики небольшой снег, в южной — местами до сильного, слабая метель.

В отдельных районах на дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный, умеренный со скоростью от 2-х до 5-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от минус 8-ми до 20-ти, а при прояснениях — до 25-ти градусов мороза.

Днем 4−15 градусов ниже нуля. В Уфе ночью минус 16−18. Днем около 12-ти градусов ниже нуля. Относительная влажность воздуха 68−91 процент. Атмосферное давление от 748-ми до 751-го мм.рт.ст.

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