Прогноз погоды на 26 января

Ожидается облачная погода с прояснениями. В северной части республики небольшой снег, в южной — местами до сильного, слабая метель.

В отдельных районах на дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный, умеренный со скоростью от 2-х до 5-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от минус 8-ми до 20-ти, а при прояснениях — до 25-ти градусов мороза.

Днем 4−15 градусов ниже нуля. В Уфе ночью минус 16−18. Днем около 12-ти градусов ниже нуля. Относительная влажность воздуха 68−91 процент. Атмосферное давление от 748-ми до 751-го мм.рт.ст.