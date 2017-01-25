Все школы Омска и 15 районов области закрыли на карантин

Все школы и учреждения дополнительного образования в Омске и в 15 районах области с 26 января закрываются на карантин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Карантин будет продолжаться, пока управление Роспотребнадзора по Омской области не предложит снова запустить учебный процесс.

На данный момент он приостановлен в областном центре и 15 районах — Знаменском, Москаленском, Калачинском, Кормиловском, Оконешниковском, Черлакском, Любинском, Марьяновском, Нововаршавском, Таврическом, Азовском, Одесском, Тарском, Муромцевском и Омском.

Эта мера позволит ограничить распространение ОРВИ и гриппа среди населения региона. На этой неделе заболеваемость растёт стремительнее, причём во всех возрастных группах: по данным за 23 и 24 января на 30,3% быстрее по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе. Но быстрее всего вирусы распространяются среди детей от 7 до 14 лет — заболеваемость выросла на 43,7%.