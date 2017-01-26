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12:10 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В московских парках организуют бесплатные тренировки по конькобежному спорту

Занятия будут проходить по выходным и продлятся до конца зимнего сезона.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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Школа конькобежного спорта начнёт работу в 11 парках столицы. Москвичей ждут бесплатные занятия с профессиональными тренерами. Занятия пройдут на катках в Парке Горького, «Сокольниках», Краснопресненском, Измайловском и Гончаровском парках. Всех желающих также ждут в парках «Фили», «Никулино», 50-летия Октября, «Дубки», «Ангарские пруды» и парке имени Артёма Боровика.

Тренеры Московской конькобежной федерации расскажут об основах техники скоростного бега на коньках, правильном торможении и правилах безопасности. Начинающим не обязательно иметь специальные коньки, подойдут обычные — для хоккея или для фигурного катания.

Занятия стартуют в ближайшие выходные, 28—29 января, и будут проходить по субботам и воскресеньям. Подробное расписание можно найти на сайтах столичных парков и на официальной страничке конькобежной школы.

Занятия рассчитаны на детей от 10 лет и взрослых. Предварительная регистрация не требуется, вход на каток и прокат оплачиваются по стандартному тарифу.

Тренировки планируется проводить до конца зимнего сезона, а самых активных участников ждут на финальном заезде в Парке Горького 1 марта. Закрытие школы пройдёт на катке в формате ретровечеринки «Оттепель: лицом к будущему». Для участия необходимо одеться в стиле 1960-х годов.

Конькобежный спорт — один из старейших зимних олимпийских видов спорта. Он включает две дисциплины: скоростной бег на коньках и шорт-трек.

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