В московских парках организуют бесплатные тренировки по конькобежному спорту
Занятия будут проходить по выходным и продлятся до конца зимнего сезона.
Занятия будут проходить по выходным и продлятся до конца зимнего сезона.
Школа конькобежного спорта начнёт работу в 11 парках столицы. Москвичей ждут бесплатные занятия с профессиональными тренерами. Занятия пройдут на катках в Парке Горького, «Сокольниках», Краснопресненском, Измайловском и Гончаровском парках. Всех желающих также ждут в парках «Фили», «Никулино», 50-летия Октября, «Дубки», «Ангарские пруды» и парке имени Артёма Боровика.
Тренеры Московской конькобежной федерации расскажут об основах техники скоростного бега на коньках, правильном торможении и правилах безопасности. Начинающим не обязательно иметь специальные коньки, подойдут обычные — для хоккея или для фигурного катания.
Занятия стартуют в ближайшие выходные,
Занятия рассчитаны на детей от 10 лет и взрослых. Предварительная регистрация не требуется, вход на каток и прокат оплачиваются по стандартному тарифу.
Тренировки планируется проводить до конца зимнего сезона, а самых активных участников ждут на финальном заезде в Парке Горького 1 марта. Закрытие школы пройдёт на катке в формате ретровечеринки «Оттепель: лицом к будущему». Для участия необходимо одеться в стиле 1960-х годов.
Конькобежный спорт — один из старейших зимних олимпийских видов спорта. Он включает две дисциплины: скоростной бег на коньках и