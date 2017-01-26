В московских парках организуют бесплатные тренировки по конькобежному спорту

Школа конькобежного спорта начнёт работу в 11 парках столицы. Москвичей ждут бесплатные занятия с профессиональными тренерами. Занятия пройдут на катках в Парке Горького, «Сокольниках», Краснопресненском, Измайловском и Гончаровском парках. Всех желающих также ждут в парках «Фили», «Никулино», 50-летия Октября, «Дубки», «Ангарские пруды» и парке имени Артёма Боровика.

Тренеры Московской конькобежной федерации расскажут об основах техники скоростного бега на коньках, правильном торможении и правилах безопасности. Начинающим не обязательно иметь специальные коньки, подойдут обычные — для хоккея или для фигурного катания.