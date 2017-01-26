Смертность от отравления спиртовой продукцией в Воронежской области снизилась вдвое

Смертность от отравления спиртосодержащей продукцией в Воронежской области снизилась в 2,2 раза, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора в среду, 25 января. Санитарные врачи изучили статистику случаев интоксикации с 1 по 24 января 2017 года и сравнили ее с показателями аналогичного периода 2016-го.

По данным санитарных врачей, количество отравлений алкоголем и спиртовыми настойками в 2017 году снизилось на 42,4%. Точное число зарегистрированных случаев интоксикации специалисты Роспотребнадзора отказались называть. При этом они уточнили, что с 2013 по 2016 годы ежегодное количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в среднем, составляло около 70 случаев, из них летальным исходом заканчивались примерно 50 случаев.

Снижение случаев интоксикации жителей Воронежской области санитарные врачи связали с запретом продажи спиртосодержащей непищевой продукции.

Контекст

Воронежский Роспотребнадзор начал рейды по торговым точкам 21 декабря. Поводом для проверки стала трагедия в Иркутске, где от отравления парфюмерным средством для принятия ванн «Боярышник» погибли 76 человек. Через пять дней, 26 декабря, Роспотребнадзор приостановил продажи спиртосодержащей непищевой продукции во всех регионах. Розничную торговлю запретили на 30 суток. По истечении этого срока, 25 января, санитарные врачи продлили запрет еще на 60 дней.

К 17 января специалисты регионального ведомства нашли в продаже более 165 л непищевой спиртосодержащей продукции — в основном это спиртовые лосьоны. Проверки прошли в 1,2 тыс. торговых точках, запрещенную продукцию (более 1,7 тыс. единиц) обнаружили в 62 местах торговли.