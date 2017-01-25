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22:13 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Впервые Беларусь представит свои научные разработки в Америке

Впервые Беларусь представит свои новые научные разработки на североамериканском континенте.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

— Мы планируем представить свои разработки в области высоких технологий в июне этого года в Америке, — говорит он. — Есть договоренности, что она пройдет в Майами.

На этот же летний месяц запланировано проведение Дней белорусской науки в Москве.

— Мы хотим там также представить свои лучшие достижения, — прокомментировал Александр Шумилин. — В частности, наработки в области белорусского электротранспорта.

Цель такого пиара — показать не только то, чего достигла белорусская наука, но и ученых, которые за этим стоят.

— Они у нас люди скромные и не умеют пиариться, — говорит он. — Вообще, это наша слабая сторона. Нужно этому учиться.

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