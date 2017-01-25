В США ввиду роста спроса из печати выйдут 75 тыс. экземпляров романа «1984» Оруэлла

По оценке издательства, объем продаж «1984» «поразительно большой», учитывая то, что книга вышла в свет еще в 1948 году. С точки зрения Signet Classics, данный факт демонстрирует, что произведение Оруэлла стало весьма актуально в наши дни и «созвучно страхам, заботам и даже надеждам» читателей.

От «Гарри Поттера» до «Маленького принца»: что читали россияне в 2016 году

В романе-антиутопии немало образов и событий, которые, по мнению широкой публики, перекликаются с современностью и нынешним состоянием общества.

Так, в связи с эпопеей проживающего ныне в России бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который вскрыл информацию о всепроникающей слежке и полной открытости частной жизни, в обиход вошло выражение из произведения «Большой Брат следит за тобой».

В США другое выражение из романа — «альтернативные факты» — стало набирать популярность с легкой руки президента Дональда Трампа и его советника Келлиэнн Конуэй.

Американские СМИ уделяют немало внимания опровержению утверждений республиканца о том, что на его инаугурации в Вашингтоне 20 января собралось больше народа, чем полагают печать и телевидение, и что на выборах в ноябре против него противозаконно проголосовали миллионы нелегальных мигрантов. Конуэй парировала критику на этот счет ссылкой на наличие у администрации Трампа «альтернативных фактов».