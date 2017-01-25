Директор Эрмитажа попросил патриарха отложить передачу Исаакиевского собора РПЦ

Там говорится, что Пиотровский направил патриарху письмо, в котором сказано, что в настоящий момент РПЦ переданы практически все храмы и прочие сооружения, которые необходимы для возрождения полноценной религиозной жизни в России. Пиотровский подчеркивает, что вопрос о передаче Исаакиевского собора вызвал противоречивую реакцию в обществе, спровоцировав публичные конфликты и противостояние людей.

«В своём письме М. Б. Пиотровский выразил убеждение, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества, и предложил Патриарху рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской Епархии о передаче Исаакиевского собора. Это, по мнению президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение», — говорится в сообщении.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем, в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.