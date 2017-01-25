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25 января, источник: Интерфакс

Директор Эрмитажа попросил патриарха отложить передачу Исаакиевского собора РПЦ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла отозвать ходатайство о передаче Русской православной церкви (РПЦ) Исаакиевского собора, сообщается на официальном сайте Союза музеев.

Источник: РИА "Новости"

Там говорится, что Пиотровский направил патриарху письмо, в котором сказано, что в настоящий момент РПЦ переданы практически все храмы и прочие сооружения, которые необходимы для возрождения полноценной религиозной жизни в России. Пиотровский подчеркивает, что вопрос о передаче Исаакиевского собора вызвал противоречивую реакцию в обществе, спровоцировав публичные конфликты и противостояние людей.

«В своём письме М. Б. Пиотровский выразил убеждение, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества, и предложил Патриарху рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской Епархии о передаче Исаакиевского собора. Это, по мнению президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение», — говорится в сообщении.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем, в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.

РПЦ несколько лет добивалась передачи ей Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Русской церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.

Комментарии
10
Любовь Вамбольдт
В России нет меры. В начале 20 века сбрасывали колокола с колоколен и храмы превращали в зерохранилища. В начале 21 столетия - РПЦ начала не только возвращать утраченную собственность, но и приумножать ее.
А ведь в Россия живут не только православные...это мнококонфессиональная страна.
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Любовь Вамбольдт
Церковь всегда была и сейчас опять становится крупнейшим собственником. Только отдадут Исаакиевского РПЦ пропала она для народа. Выделят пару часов в неделю для посещений.
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Любовь Вамбольдт
Антилицемер, вы лицемер! Вас совершенно не волнует ни посуда из Эрмитажа, ни судьба Исаакиевского.
А Пиотровские много сделали для реставрации Эрмитажа и развития музеев в России.
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