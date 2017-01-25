Британский университет оштрафован за эксперимент с кофеином
Британский университет оштрафован на сумму 400 тыс. фунтов (0,5 млн долларов), после того как двум студентам по ошибке выдали дозу кофеина, равноценную 300 чашкам кофе.
Британский университет оштрафован на сумму 400 тыс. фунтов (0,5 млн долларов), после того как двум студентам по ошибке выдали дозу кофеина, равноценную 300 чашкам кофе.
Они принимали участие в эксперименте, призванном изучить воздействие кофеина на человека во время физической нагрузки.
Выданная доза в сто раз превышала необходимую по условиям эксперимента и могла привести к смерти его участников.
Студентам Алексу Розетто и Люку Паркину пришлось проходить диализ в больнице, они потеряли около 10 килограммов веса.
В настоящее время состояние их здоровья не вызывает опасений.
Нортумбрийский университет уже принес извинения за ошибку.