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25 января, источник: Русская служба Би-би-си

Британский университет оштрафован за эксперимент с кофеином

Британский университет оштрафован на сумму 400 тыс. фунтов (0,5 млн долларов), после того как двум студентам по ошибке выдали дозу кофеина, равноценную 300 чашкам кофе.

Они принимали участие в эксперименте, призванном изучить воздействие кофеина на человека во время физической нагрузки.

Выданная доза в сто раз превышала необходимую по условиям эксперимента и могла привести к смерти его участников.

Студентам Алексу Розетто и Люку Паркину пришлось проходить диализ в больнице, они потеряли около 10 килограммов веса.

В настоящее время состояние их здоровья не вызывает опасений.

Нортумбрийский университет уже принес извинения за ошибку.

Комментарии
1
Ксарт
"Кококо такое может быть только в Рос... Британия? А ну тогда все в порядке, и извинения принесли и штраф честно выплатили, настоящая демократия, да и не умер же никто!" - учись мыслить как либерал.
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