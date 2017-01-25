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25 января, источник: Publika.md

В ближайшие дни сохранится прохладная погода

Завтра в Молдове ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, умеренный.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках до минус семи, в Бельцах и Оргееве шесть ниже ноля. В Кишинёве и Тирасполе ожидается до пяти градусов мороза, в Леове — минус четыре. В Комрате и Кагуле — два градуса ниже ноля.

В ближайшие дни сохранится прохладная погода. В столице днём ожидается до минус шести, ночью — до минус 16.

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