В Бричанах и Сороках до минус семи, в Бельцах и Оргееве шесть ниже ноля. В Кишинёве и Тирасполе ожидается до пяти градусов мороза, в Леове — минус четыре. В Комрате и Кагуле — два градуса ниже ноля.

В ближайшие дни сохранится прохладная погода. В столице днём ожидается до минус шести, ночью — до минус 16.