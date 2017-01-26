Ученые зафиксировали «Звезду смерти» рядом с Сатурном
Аэрокосмическое агентство опубликовало новые фотографии спутника планеты.
Аэрокосмическое агентство опубликовало новые фотографии спутника планеты.
NASA сделало новые фотографии спутника Сатурна Тефии, который напоминает боевую космическую станцию «Звезда смерти» из
В своем аккаунте в Twitter NASA написало, что это «пятно» на Тефии на самом деле есть кратором, который назвали Одиссей, впрочем выглядит он как огромный глаз, который смотрит в космос.
Тем временем пользователи соцсетей не согласны с учеными и шутят, что на самом деле это — «Звезда смерти» из культового фильма. В частности, один из пользователей написал, что писать «глаз» вместо «Звезды смерти»