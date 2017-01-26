Ученые зафиксировали «Звезду смерти» рядом с Сатурном

NASA сделало новые фотографии спутника Сатурна Тефии, который напоминает боевую космическую станцию «Звезда смерти» из кино-франшизы «Звездные войны».

В своем аккаунте в Twitter NASA написало, что это «пятно» на Тефии на самом деле есть кратором, который назвали Одиссей, впрочем выглядит он как огромный глаз, который смотрит в космос.