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00:01 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Ученые зафиксировали «Звезду смерти» рядом с Сатурном

Аэрокосмическое агентство опубликовало новые фотографии спутника планеты.

Источник: Telegraf.com.ua

NASA сделало новые фотографии спутника Сатурна Тефии, который напоминает боевую космическую станцию «Звезда смерти» из кино-франшизы «Звездные войны».

В своем аккаунте в Twitter NASA написало, что это «пятно» на Тефии на самом деле есть кратором, который назвали Одиссей, впрочем выглядит он как огромный глаз, который смотрит в космос.

Тем временем пользователи соцсетей не согласны с учеными и шутят, что на самом деле это — «Звезда смерти» из культового фильма. В частности, один из пользователей написал, что писать «глаз» вместо «Звезды смерти» как-то неуместно, а другая девушка пошутила, что реклама «Звездных войн» зашла слишком далеко.

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