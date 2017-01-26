Москвичи смогут отправить запись с ДТП на специальный сайт

«К сожалению, сейчас нет единого ресурса, который собирал бы записи о ДТП или каких-либо противоправных деяниях. Иногда люди выкладывают такие записи на Youtube, чаще же не делают ничего. Мы создадим портал, с помощью которого они смогут добиться справедливости», — пояснила Святенко.

По ее словам, на недавнем круглом столе в Мосгордуме представители судебного ведомства подтвердили, что запись видеорегистратора является достаточным доказательством вины правонарушителя. Ориентировочно, сайт будет запущен в 2017 году.

Начальник управления правового регулирования ГИБДД России Юрий Шакиров считает, что портал поможет дорожным полицейским в повседневной работе. «Это будет очень полезно. Тем более, часто бывает так, что люди в ДТП попали — и сразу уезжают. А так будет возможность найти и задержать такого водителя, если кто-то выложит запись происшествия», — пояснил он.

Лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что перед запуском ресурса нужно провести обширную рекламную кампанию для повышения интереса к продукту.

«Пока наши люди не готовы к такому, кто-то даже может посчитать это стукачеством. Нужна разъяснительная компания, нужно подготовить людей. К тому же, водители не будут выкладывать видео на одном лишь энтузиазме. Чтобы они охотнее помогали правоохранителям, их надо как-то стимулировать. Например, за публикации видео давать небольшое денежное вознаграждение, или скидку на оплату парковки, или билеты в театр — что угодно», — отметил эксперт.

Директор московского регионального общественного Фонда содействия правопорядку Олег Иванников рассказал, чем может быть полезен такой сайт для правоохранителей.

«Наиболее актуален он будет для ГИБДД. Потому что по номерам машины можно легко установить нарушителя. Соответственно, будет проще поймать лихача или дорожного хама. Также этот сервис облегчит поиск тех, кто совершил административные правонарушения. Если на записи есть в достаточном качестве лицо человека, его можно опознать с помощью системы «Безопасный город», — пояснил он.

Эксперт добавил, что у сайта большие перспективы, и со временем люди к нему привыкнут. «Это широкая международная практика — во многих развитых странах так делают. Это даже не стукачество — тут просто вопрос активной гражданской позиции. Сегодня довольно много граждан, которые хотят жить в более безопасном обществе, создают для этого всякие движения. А такой сайт даст им возможность реализовывать свои идеи законным путем», — заключил Иванников.