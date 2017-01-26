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00:21 (мск), источник: m24.ru

Новая магистраль соединит Северный и Северо-Восточный округа Москвы

Северный и Северо-Восточный округа столицы соединит новая магистраль. Об этом m24.ru рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Источник: Москва 24

В рамках проекта будет проведена реконструкция существующих улиц с расширением проезжей части от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе, а в районе станции Бескудниково Савеловского направления МЖД построят путепровод. Протяженность дороги составит 5,4 километра.

«Будет проведена реконструкция существующих улиц с расширением проезжей части по всей длине участка до 15 метров, также будут построены две одноуровневые развязки на пересечении с Коровинским шоссе и Дубнинской улицей, и путепровод через Савеловское направление, с максимально-возможным удалением от существующих жилых домов. Кроме того, будет сформировано несколько новых скверов, в частности, по улице Софьи Ковалевской и по улице 800-летия Москвы», — пояснил Кузнецов.

Главный архитектор столицы добавил, что в конце 2014 года в составе Северо-Восточной хорды запустили развязку с Фестивальной улицей, обеспечив связь через Октябрьскую железную дорогу.

Координатор общественного проекта «Движение» Андрей Филин считает, что новая магистраль в СВАО и САО поможет автомобилистам.

«Новая магистраль поможет московским автомобилистам быстрее доезжать до дома или на работу. Но, учитывая то, что в Москве миллионы автомобилистов, одна магистраль не решит всех проблем в городе», — пояснил эксперт.

Экс-глава НИиПИ Генплана Москвы и главный архитектор Калуги Сергей Ткаченко считает, что новая магистраль разгрузит существующие окружные дороги. «Магистраль до Алтуфьевского шоссе уже много лет назад была запроектирована, и сейчас наконец-то она дойдет до реализации. Будет достаточно заметная разгрузка дорог, так как магистраль обеспечит поперечную связь между вылетными магистралями», — пояснил эксперт.

По его словам, подобные поперечные магистрали нужны в городе повсеместно. «Раньше власти расширяли все вылетные магистрали, но облегчения особого не было. Теперь важно реализовать сетку радиальных и поперечных связей, тогда это может облегчить транспортную ситуацию в городе», — подчеркнул он.

Ткаченко добавил, что изменения не должны серьезно повлиять на комфорт местных жителей. «Шумозащитные экраны и множество других мероприятий будут компенсировать ухудшение ситуации при превращении межквартальных и межрайонных дорог в общегородские», — заключил собеседник m24.ru.

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