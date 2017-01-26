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03:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Снегопад и сильный ветер настигнут Приморье уже сегодня ночью

К выходным осадки в крае прекратятся.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 января, PrimaMedia.

Приморье окажется под влиянием циклона в четверг, 26 января. К вечеру во Владивостоке начнется снег, который прекратиться утром 27 января. Скорость ветра усилится до 15 метров в секунду. Непогоду прогнозируют синоптики и по краю, снег обещают на большей части территории Приморья. Днем в пятницу, 27 января, вихрь циклона выйдет на север Японского моря, в южных районах края снег прекратится, но усилится северный ветер, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В выходные дни в Приморье погода будет неоднородной. В субботу, 28 января, Приморье снег прекратится. Фон температуры воздуха существенно не изменится. В субботу во Владивостоке без осадков. Температура ночью −11…−13°С, днём −4…−6°С. Ветер северный умеренный. Но передышка будет непродолжительной.

Уже в воскресенье, 29 января, с запада к Приморью приблизится новый циклонический вихрь. В зоне его влияния окажется южная половина края. Здесь местами пройдёт небольшой и умеренный снег. Во Владивостоке будет северный умеренный ветер, днём сильный. Температура ночью −6…−8°С, днём −3…−5°С.

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