Снегопад и сильный ветер настигнут Приморье уже сегодня ночью

Владивосток, 26 января, PrimaMedia.

Приморье окажется под влиянием циклона в четверг, 26 января. К вечеру во Владивостоке начнется снег, который прекратиться утром 27 января. Скорость ветра усилится до 15 метров в секунду. Непогоду прогнозируют синоптики и по краю, снег обещают на большей части территории Приморья. Днем в пятницу, 27 января, вихрь циклона выйдет на север Японского моря, в южных районах края снег прекратится, но усилится северный ветер, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В выходные дни в Приморье погода будет неоднородной. В субботу, 28 января, Приморье снег прекратится. Фон температуры воздуха существенно не изменится. В субботу во Владивостоке без осадков. Температура ночью −11…−13°С, днём −4…−6°С. Ветер северный умеренный. Но передышка будет непродолжительной.

Уже в воскресенье, 29 января, с запада к Приморью приблизится новый циклонический вихрь. В зоне его влияния окажется южная половина края. Здесь местами пройдёт небольшой и умеренный снег. Во Владивостоке будет северный умеренный ветер, днём сильный. Температура ночью −6…−8°С, днём −3…−5°С.