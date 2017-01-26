Медведев посетит в Москве Еврейский музей и центр толерантности

«Еврейский музей и центр толерантности открыт в 2012 году и представляет собой большой образовательный комплекс. Помимо постоянной экспозиции, включающей в себя центр толерантности, центр авангарда, детский, исследовательский и образовательный центры, в здании создано пространство для временных экспозиций с использованием современных компьютерных и аудио-визуальных технологий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постоянная экспозиция музея рассказывает об истории России со времен царствования Екатерины II. Двенадцать тематических павильонов оснащены панорамными кинотеатрами, интерактивными экранами, аудиовизуальными инсталляциями, основой создания которых стали уникальные фото- и видеоархивы, документы и интервью. Одна из постоянных экспозиций музея посвящена Великой Отечественной войне и Холокосту.

Как подчеркивается, центр толерантности является с одной стороны частью экспозиции Еврейского музея, с другой — самостоятельной площадкой, на которой проводятся тренинги, семинары, лекции, практикумы, круглые столы.