Лучших студентов Хабаровского края наградили на межвузовском празднике «Татьянин день»

Хабаровск, 26 января, AmurMedia.

В Хабаровске состоялся ежегодный межвузовский праздник, посвященный Дню российского студенчества. «Татьянин день» студенты края традиционно отметили на базе Тихоокеанского государственного университета, где прошли выступления творческих коллективов и торжественный прием лучших учащихся региональных вузов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и Правительства Хабаровского края.

Организаторами мероприятия выступили краевое министерство образования и науки, комитет по молодежной политике Правительства региона, Совет ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области. С приветственным словом к участникам праздника обратилась глава Минобрнауки Алла Кузнецова.

«Студенческие годы — очень насыщенный и важный период жизни каждого человека. Студенты успевают учиться, заниматься наукой, спортом и творчеством. И от того, как вы проведете эти годы, во многом зависит все ваше будущее. Пусть ваши студенческие дни будут наполнены новыми знаниями, ценным опытом и яркими впечатлениями», — сказала министр образования и науки края.

В ходе приема учащимся были вручены премии «Студент — 2017». Награды получили отличники учебы, науки, спорта, творческой деятельности и др. Женская часть студенчества традиционно поборолась на звание «Татьяны года». Победитель каждой из шести номинаций также получил путевку на второй Дальневосточный молодежный форум «Амур». Еще более 50 студентов были удостоены стипендий им. Муравьева-Амурского.

В настоящее время в 16 вузах, 33 колледжах и техникумах обучаются более 82 тысяч человек. Подготовка студентов ведется почти по 300 специальностям и профессиям высшего и среднего профобразования. При этом в 2016/2017 учебном году заметно вырос интерес молодежи к направлениям технического профиля, что соответствует потребностям экономики Хабаровского края.