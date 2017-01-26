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03:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Сразу два автопоезда позаботятся о здоровье приморцев

Два состава медицинского автопоезда «Забота», детский и взрослый, отправятся в посёлок Светлогорье первого февраля, сообщает ИА «Дейта».

«С просьбой направить к ним мини-поликлиники на колесах обратились к главе региона местные жители в ходе рабочей поездки 18 января. Предварительный график работы автопоезда был скорректирован, в первую очередь он отправится в Пожарский район Приморья, и уже первого февраля два состава, взрослый и детский, начнут прием местных жителей», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Напомним, что социальный проект автопоезд «Забота» создан в 2015 году для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов края. В прошлом году в крае работали два состава — детский и взрослый. Благодаря им почти 70 тысяч приморцев, из которых более 20 тысяч — дети, получили консультации врачей, не выезжая за пределы своего района.

Всю медицинскую помощь жители получают совершенно бесплатно, в рамках полиса ОМС. В планах специалистов — расширить перечень медицинских услуг автопоезда «Забота»: с этого года в его состав войдет специалист-онколог.

Напомним, мобильные диагностические комплексы оснащены необходимыми системами жизнеобеспечения и соответствующим медицинским оборудованием, которые могут применяться в любых климатических и географических условиях. Они укомплектованы оборудованием для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и оториноларингологических исследований, рабочим местом врача акушера-гинеколога, стоматолога и других.

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