Сразу два автопоезда позаботятся о здоровье приморцев
Два состава медицинского автопоезда «Забота», детский и взрослый, отправятся в посёлок Светлогорье первого февраля, сообщает ИА «Дейта».
Два состава медицинского автопоезда «Забота», детский и взрослый, отправятся в посёлок Светлогорье первого февраля, сообщает ИА «Дейта».
«С просьбой направить к ним
Напомним, что социальный проект автопоезд «Забота» создан в 2015 году для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов края. В прошлом году в крае работали два состава — детский и взрослый. Благодаря им почти 70 тысяч приморцев, из которых более 20 тысяч — дети, получили консультации врачей, не выезжая за пределы своего района.
Всю медицинскую помощь жители получают совершенно бесплатно, в рамках полиса ОМС. В планах специалистов — расширить перечень медицинских услуг автопоезда «Забота»: с этого года в его состав войдет
Напомним, мобильные диагностические комплексы оснащены необходимыми системами жизнеобеспечения и соответствующим медицинским оборудованием, которые могут применяться в любых климатических и географических условиях. Они укомплектованы оборудованием для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и оториноларингологических исследований, рабочим местом врача