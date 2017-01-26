Сразу два автопоезда позаботятся о здоровье приморцев

«С просьбой направить к ним мини-поликлиники на колесах обратились к главе региона местные жители в ходе рабочей поездки 18 января. Предварительный график работы автопоезда был скорректирован, в первую очередь он отправится в Пожарский район Приморья, и уже первого февраля два состава, взрослый и детский, начнут прием местных жителей», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Напомним, что социальный проект автопоезд «Забота» создан в 2015 году для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов края. В прошлом году в крае работали два состава — детский и взрослый. Благодаря им почти 70 тысяч приморцев, из которых более 20 тысяч — дети, получили консультации врачей, не выезжая за пределы своего района.

Всю медицинскую помощь жители получают совершенно бесплатно, в рамках полиса ОМС. В планах специалистов — расширить перечень медицинских услуг автопоезда «Забота»: с этого года в его состав войдет специалист-онколог.