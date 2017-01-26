Часть Владивостока осталась без тепла

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» информирует потребителей: 26 января в связи с ремонтными работами на теплосетях без теплоснабжения будет отключен ряд домов на Эгершельде во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании. Время отключения — с 10:00 до 14:00. Энергетики приложат все усилия, чтобы как можно быстрее завершить необходимые ремонтные работы.

Адреса:

* Верхнепортовая: 9, 9а, 11, 25,27, 29, 40а, 72/1, 72/2, 72/3, 76, 76а, 78;.

* Импортная: 15, 16;.

* Казанская: 1, 5, 7;.

* Керченская: 7, 9, 9а;.

* Крыгина: 1, 15, 16, 17, 17а, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 42а, 5, 6, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86в;.

* Леонова: 20,20а, 20б, 20 В, 21, 21а, 22а, 25, 27, 31, 33, 64, 66;.

* Морозова: 2, 4, 7, 9;.

* Нижнепортовая: 2, 6 г;.

* Перекопский переулок: 3, 5, 7;.

* Розничная: 43;.

* Самарская: 10а;.

* Саратовская: 10, 11, 13, 6, 7, 8, 9;.

* Сипягина: 8/10, 10, 12, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 6, 8;.

* Станюковича 48 лит.: А, В, Д, Е, Ж, К;.

* Стрельникова: 10, 12, 4, 5а, 6а, 8;.

* Ялтинская: 6, 6а, 8а.