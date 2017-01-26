На остановке «Жуковского» в Иркутске появилось табло с расписанием движения автобусов
Остановочный павильон нового поколения установили в Иркутске.
Остановочный павильон нового поколения установили в Иркутске.
В Иркутске на остановке общественного транспорта «Жуковского» установили павильон нового поколения с видеонаблюдением и электронным табло, на котором будет отображаться расписание транспорта в реальном времени. Как сообщает 25 января 2017 года
«В этом году мы планируем установить около двадцати таких павильонов. Все они, как и этот, будут установлены в рамках