На остановке «Жуковского» в Иркутске появилось табло с расписанием движения автобусов

В Иркутске на остановке общественного транспорта «Жуковского» установили павильон нового поколения с видеонаблюдением и электронным табло, на котором будет отображаться расписание транспорта в реальном времени. Как сообщает 25 января 2017 года пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя председателя комитета экономики мэрии Юлию Ашуркову, павильон оснащён системой звукового оповещения граждан, там будет работать бесплатный wi-fi.

«В этом году мы планируем установить около двадцати таких павильонов. Все они, как и этот, будут установлены в рамках частно-муниципального партнёрства, — сказала Юлия Ашуркова. — Из бюджета города на эти цели средства выделяться не будут. Учитывая близость к этому остановочному пункту двух крупных вузов, мы решили установить первый павильон здесь в качестве подарка ко дню студента».