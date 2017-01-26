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04:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Свыше 1500 кубометров снега вывезли с улиц Хабаровска за сутки

С дорог Хабаровска за сутки вывезли 1753 кубометров снега.

На трассы высыпали 26,8 тонны песчано-соляной смеси и реагента. Днем на улицах работали 79 машин, ночью — 34, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

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