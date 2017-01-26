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04:49 (мск), источник: РИА Новости

В Союзе музеев прокомментировали передачу объектов «Херсонеса» РПЦ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Возможная передача РПЦ объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический» может привести его в список памятников, находящихся под угрозой, с перспективой дальнейшего исключения из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится в материалах Союза музеев России, опубликованных на официальном сайте организации.

Источник: РИА Новости

Симферопольская и Крымская епархия готовит повторный запрос в Росимущество о передаче в безвозмездное пользование 24 объектов музея-заповедника «Херсонес-Таврический», которые раньше принадлежали Владимирскому мужскому монастырю, сообщил РИА Новости настоятель Владимирского собора на территории заповедника Сергий Халюта.

По его словам, передача объектов заповедника никоим образом не повредит статусу Херсонеса как объекта ЮНЕСКО. В свою очередь директор «Херсонеса» Светлана Мельникова считает, что передача в пользование церкви объектов заповедника нанесет ему большой вред.

«Важно также напомнить, что всякие изменения в существующем заповеднике немедленно приведут его в список памятников, находящихся под угрозой, а далее — к исключению его из списка памятников мирового значения (Список ЮНЕСКО)», — отмечают в Союзе музеев России.

«Удовлетворение заявления епархии явно вызовет ярко негативную реакцию средств массовой информации, местного населения города Севастополя, сотрудников музея и музейного сообщества в целом, ученых-археологов из ведущих научных учреждений России и мира, получит резко негативное звучание на международной арене, в том числе в связи со статусом объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО», — говорится в материалах.

Отмечается, что на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» действует два храма — Свято-Владимирский кафедральный собор и Церковь Семи cвященномучеников. В настоящее время достигнут компромисс, учитывающий интересы музейной и ритуальной функций этого места; установились добрые партнерские отношения между священнослужителями и сотрудниками музея, в храмах ведется активная религиозная жизнь, совместно проводятся культурные мероприятия.

«Удовлетворение поступившего заявления Симферопольской и Крымской Епархии будет означать, что музей-заповедник лишится здания античной истории, византийской экспозиции, реставрационных мастерских, практически всех административных и фондовых помещений. При этом не вызывает сомнения возможность передачи в пользование епархии двух действующих храмов — Свято-Владимирского кафедрального собора и Церкви Семи cвященномучеников — и прихрамовых сооружений, которыми епархия уже фактически пользуется продолжительное время», — отмечается в материалах Союза музеев.

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» — самый популярный музей Крымского полуострова, который в 2016 году посетило более 1 миллиона туристов. В июне 2013 года Херсонес вошел в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации «Древний город Херсонес Таврический и его хора. V в. до н.э. — XIV в. н.э.», как комплексный ландшафтный памятник.

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