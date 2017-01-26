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05:05 (мск), источник: Baikal-info.ru

На 1,3% меньше молока стали пить в Иркутской области

Жители Сибирского федерального округа потребили в 2016 году 250,6 кг молочных продуктов в среднем на человека в пересчете на молоко.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба национального союза производителей молока 26 января 2017 года, это на 1,7% меньше, чем в предыдущем году, когда уровень потребления составил 255 кг на душу населения. В Иркутской области выпили молока на 1,3% меньше.

Последние несколько лет эксперты фиксируют планомерное падение потребления молока: на 0,8% — в 2013 году, на 1,1% — в 2014 году, на 1,5% — в 2015 году. Для сравнения: в 2010 году в СФО употребляли 264 кг молочных продуктов на человека.

Динамика в регионах внутри СФО при этом оказалась разнонаправленной: в шести субъектах отмечается рост потребления, а в шести — падение. В Республике Алтай потребление в 2016 году выросло на 2,3%, в Бурятии — на 1,1%, в Тыве — на 1%, в Кемеровской области — на 0,5%, Омской области — на 0,2%. В Новосибирской области прирост составил 2,8%. Отрицательная динамика наблюдается в Хакасии (-1%), Алтайском крае (-1,3%), Забайкальском крае (-0,8%), Томской области (-0,1%). Рекордное сокращение потребления наблюдается в Красноярском крае — на 4,3%.

«В последние годы Россия в целом и Сибирский федеральный округ в частности сделали серьезный шаг назад на пути к достижению нормы потребления молочных продуктов, установленной Всемирной организацией здравоохранения, в 325 кг в год», — пояснил глава Союзмолоко Андрей Даниленко. По его словам, причина кроется и в том, что покупательская способность населения упала, и в том, что потребители теряют привычку потреблять молочные продукты несколько раз в день, а именно три порции молочных продуктов в день содержат 80% от ежедневно необходимой нормы кальция.

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