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05:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска вышел на одиночный пикет за сохранение «Птичьей гавани»

Акция протеста проходит возле здания городской администрации.

Одиночный пикет проходит сегодня, 26 января, около здания администрации Иркутска перед заседанием городской Думы. Пикетирующий просит сохранить «Птичью гавань». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, что строительство на двух участках, которые прилегают к особо охраняемой природной зоне «Птичья гавань», запретили. Также им присвоен статус зоны природной территории в Иркутске. Соответствующее решение приняли на заседании городской Думы.

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