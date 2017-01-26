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05:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Память ленинградских блокадников почтят во Владивостоке

В пятницу во Владивостоке пройдёт памятный митинг в честь Дня снятия блокады Ленинграда, сообщает ИА Дейта.

27 января у Стены памяти мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке состоится памятный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. Принять участие в нём приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.

Почтить память погибших и отдать дань уважения пережившим блокаду соберутся ветераны, почётные граждане и общественность.

Завершится памятный митинг возложением цветов и венков к Стене памяти.

Начало в 12 часов.

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