Память ленинградских блокадников почтят во Владивостоке
В пятницу во Владивостоке пройдёт памятный митинг в честь Дня снятия блокады Ленинграда, сообщает ИА Дейта.
В пятницу во Владивостоке пройдёт памятный митинг в честь Дня снятия блокады Ленинграда, сообщает ИА Дейта.
27 января у Стены памяти мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке состоится памятный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. Принять участие в нём приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.
Почтить память погибших и отдать дань уважения пережившим блокаду соберутся ветераны, почётные граждане и общественность.
Завершится памятный митинг возложением цветов и венков к Стене памяти.
Начало в 12 часов.