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07:38 (мск), источник: СуперОмск

Вальс, танцующий декан и самая грациозная студентка — как прошел Ректорский бал в Омске

Вчера, 25 января, в День российского студенчества Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского провел традиционный Ректорский бал.

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7
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Торжественное событие проходило уже в 12-й раз.

На этот раз лучших студентов и магистрантов университета принимал Концертный зал Омской филармонии. Напомним, в прошлом году Ректорский бал проходил в музее имени Врубеля, но как поделились организаторы бала, проводить такое масштабное мероприятие среди столь хрупких экспонатов очень тревожно. К счастью, Концертный зал оказался свободен в очень вечер.

Почетными зрителями бала стали ректорат и деканы факультетов Омского государственного университета. А приветственное слово взял ректор ОмГУ Алексей Якуб. Он пожелал студентам «удачи, любви, счастья и всего самого лучшего». И бал был официально открыт.

Первым танцем стал полонез — польский торжественный танец-шествие.

Далее к микрофону был приглашен начальник управления информационной политики Станислав Сумароков, который назвал себя примером отличного образования в университете имени Достоевского. А после, в центр зала вышла солистка Омского государственного музыкального театра, заслуженная артистка России Ирина Трусова. Дама в красном исполнила композицию вместе со своим учеником — Валентином Колесниковым, а затем спела и сольно.

После бурных оваций артистке ее место занял харизматичный ведущий, который объявил викторину, в которой студенты угадывали — какой композитор, или в каком фильме звучал тот или иной вальс. Викторина стала предисловием к торжественному вальсу, в котором закружились сразу 80 пар.

Кроме того, в живом режиме под руководством хореографа студии «Серпантин» студенты с удовольствием разучивали прямо на ходу танцы: вальс-знакомство, танцы-игры и мазурку.

А Алексей Якуб с удовольствием фотографировался с девушками из Китая, который сейчас учатся на подготовительном отделении университета.

В этом году ректор ОмГУ снова не стал танцевать с лучшей студенткой, зато декан Факультета международного бизнеса Юрий Дусь, не тушуясь, пригласил даму к танцу.

Ну, а звание Грации ректорского бала получила студентка 3-его курса юридического факультета ОмГУ Терешонок Анастасия.

В целом, Ректорский бал-2017 получился на редкость зрелищным. Приглашенные артисты, иллюзионист и мимы, разбавили строгость выстроенных па дворцовых танцев.

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