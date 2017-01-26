Вальс, танцующий декан и самая грациозная студентка — как прошел Ректорский бал в Омске

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Торжественное событие проходило уже в 12-й раз. На этот раз лучших студентов и магистрантов университета принимал Концертный зал Омской филармонии. Напомним, в прошлом году Ректорский бал проходил в музее имени Врубеля, но как поделились организаторы бала, проводить такое масштабное мероприятие среди столь хрупких экспонатов очень тревожно. К счастью, Концертный зал оказался свободен в очень вечер. Почетными зрителями бала стали ректорат и деканы факультетов Омского государственного университета. А приветственное слово взял ректор ОмГУ Алексей Якуб. Он пожелал студентам «удачи, любви, счастья и всего самого лучшего». И бал был официально открыт. Первым танцем стал полонез — польский торжественный танец-шествие.

Далее к микрофону был приглашен начальник управления информационной политики Станислав Сумароков, который назвал себя примером отличного образования в университете имени Достоевского. А после, в центр зала вышла солистка Омского государственного музыкального театра, заслуженная артистка России Ирина Трусова. Дама в красном исполнила композицию вместе со своим учеником — Валентином Колесниковым, а затем спела и сольно. После бурных оваций артистке ее место занял харизматичный ведущий, который объявил викторину, в которой студенты угадывали — какой композитор, или в каком фильме звучал тот или иной вальс. Викторина стала предисловием к торжественному вальсу, в котором закружились сразу 80 пар. Кроме того, в живом режиме под руководством хореографа студии «Серпантин» студенты с удовольствием разучивали прямо на ходу танцы: вальс-знакомство, танцы-игры и мазурку.

А Алексей Якуб с удовольствием фотографировался с девушками из Китая, который сейчас учатся на подготовительном отделении университета. В этом году ректор ОмГУ снова не стал танцевать с лучшей студенткой, зато декан Факультета международного бизнеса Юрий Дусь, не тушуясь, пригласил даму к танцу. Ну, а звание Грации ректорского бала получила студентка 3-его курса юридического факультета ОмГУ Терешонок Анастасия.