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05:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

«Не бойтесь врачей». Детский хирург — об операциях, чудесах и призвании

Олег ДУДАРЕНКО, заведующий отделением детской хирургии ДКБ № 4 г. Новокузнецка стал победителем премии «Народный герой Кузбасса». И если эта награда оказалась для него большой неожиданностью, то для кузбассовцев — достойной наградой за его труд.

На счету Олега Олеговича больше 6 тыс. сложнейших, почти ювелирных операций и несколько десятков спасённых жизней. С детским хирургом общалась корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Лечим детей и их родителей.

Инна Меняйлова, «АиФ — Кузбасс»: Олег Олегович, говорят, что профессия детского хирурга — это во многом призвание, а не специальность, ведь она считается одной из самых сложных и ответственных. Железные нервы, выдержка, стрессоустойчивость — вот те качества, которые нужны хирургу в первую очередь. Почему вы выбрали столь нелёгкую профессию?

Олег Дударенко

Олег Дударенко: Безусловно, основным знаниям и навыкам можно научиться, но без желания и огромной любви к профессии мало чего можно добиться. В первую очередь нужно хотеть работать врачом. Профессионализм обязательно придёт, с опытом. Но желание помогать людям либо есть в тебе, либо нет. Во мне оно было всегда, с самого детства. Всегда старался помочь любому: бездомным животным, обиженным сверстникам. Мне казалось, что так мир будет чуточку добрее. Поэтому с выбором профессии долго не мучился — пошёл учиться на врача. Конечно, важны и личные качества — отзывчивость и доброе и внимательное отношение к людям — не только к маленьким пациентам, но и их родителям, бабушкам и дедушкам, ведь мы, детские хирурги, лечим не только детей, но и их родственников, поэтому спрос с нас в четырёхкратном размере. Лечим психологически, душевно. Перед операцией, особенно сложной, конечно, они переживают, сидят около операционной, плачут, боятся, поэтому так важно подобрать в этот момент нужные слова и убедить, что всё будет хорошо. Нам тоже в этом плане психологически очень тяжело, ведь сейчас появилось недоверие к медикам, особенно после различных сюжетов в СМИ про врачей-убийц. Но я вам скажу: большинство врачей — это нормальные люди, специалисты своего дела, а случаи эти во многом преувеличивают….

— Для вас хирургия — это ремесло или искусство?

— Считаю, что это и творчество, и ремесло. Ремесло, потому что много учишься, а творчество, потому что каждый ребёнок индивидуален: во-первых, детский организм, безусловно, отличается от взрослого, а во-вторых, у каждого ребёнка свои анатомические особенности, поэтому ко всем разный подход при существующих стандартах.

— Где вы начинали работать и помните ли своего первого пациента? Волновались ли перед первой операцией?

— До открытия в 1987 году детской клинической больницы № 4 работал в городской больнице № 1 г. Новокузнецка. Конечно, помню своего первого пациента. Это Ольга — девочка с аппендицитом. Она поступила в крайне тяжёлом стоянии. Мне доверили операцию. Нужно было начинать. Конечно, волновался, не без этого… Но набрал воздуха в грудь, досчитал до десяти, выдохнул и вошёл в операционную. А там сразу же забыл о своём волнении, сосредоточился на работе. Операция, слава богу, прошла успешно. Очень благодарен хирургу этой больницы Мидхаду Хафизову, которого считаю своим учителем. Именно от него я перенял и операционную технику, и методы диагностики, и самую главную заповедь — безвыходных ситуаций для хирурга не бывает, помочь человеку можно всегда… А с 1987 года и по сей день работаю в ДКБ № 4. Начинал с простого врача-хирурга, а в 1994 году возглавил хирургическое отделение.

— А бывает ли страшно вам во время операции? Всегда ли вы уверены в её хорошем исходе? Что помогает вам в такие сложные минуты?

— Страшно не было никогда, даже во время сложных операций. Очень важно быть уверенным в себе и в том, что делаешь, иначе больной просто погибнет на операционном столе. Решения нужно принимать быстро. А чтобы чувствовать уверенность, нужен очень большой багаж знаний. Поэтому я всегда учусь и самосовершенствуюсь — выезжаю на семинары, конференции, симпозиумы, перенимаю новейший опыт коллег из других городов. Считаю, что врач должен учиться всю жизнь. К тому же сейчас большое подспорье — современное оборудование. За те 30 лет, которые я возглавляю отделение, больница очень изменилась — теперь многие операции делаем эндоскопически. И если раньше дети лежали в больнице до двух недель, то теперь через несколько часов они могут уже идти домой!

Что изменилось за 30 лет?

— Изменились ли болезни за эти 30 лет?

— Детских хирургических отделений в Новокузнецке только два. Диагнозы и общее количество больных у нас за эти годы почти не изменились. Иногда, конечно, наблюдаются небольшие скачки. У нас по-прежнему собрана вся патология, кроме сердечно-сосудистой и неврологической. В том числе мы занимаемся онкологией и хирургией новорождённых. А это прерогатива исключительно крупных центральных клиник. Оперируем редкие болезни, к примеру, болезнь Гиршпрунга. Это патология не такая уж и редкая, но ей мало кто занимается, и она в принципе очень сложная.

2000−2500 операций в год, из них 40−60 человек с врождённой патологией, 9−10 операций в день — наша традиционная статистика. В год на каждого врача в нашем отделении приходится 250−260 операций. В конце прошлого года наблюдался скачок онкологических больных — мы проводили по шесть операций в месяц, в прежние годы за год проходило всего от четырёх до шести человек.

Мы могли бы оперировать и больше, но сейчас наша деятельность связана с таким понятием, как госзаказ: у нас есть определённые нормы, за рамки которых выходить нельзя. Поэтому и запись на плановые операции растягивается на много месяцев вперёд. Были годы, когда мы проводили по 20 операций в день! Работали в две бригады! И ничего — справлялись.

— Наверняка одна из причин детской заболеваемости — это вредные привычки родителей: наркомания, алкоголизм, курение. Можно ли сказать, что вы исправляете пороки общества?

— Безусловно, вредные привычки — немаловажный фактор, но причин гораздо больше: это и генетика, и экология. Но пороки общества исправляют политики и наркологи, а мы, хирурги, исправляем только пороки природы. А чтобы их было меньше, советую вести здоровый образ жизни, как бы банально это ни звучало… Если сложно, начните с малого — просто делайте по утрам зарядку, а вечером пешком идите с работы домой. Запишитесь в бассейн или просто катайтесь по выходным на лыжах. Сначала понемногу, а потом втянетесь и привыкнете. И не бойтесь врачей, особенно хирургов, вовремя обращайтесь за помощью. Ведь как бывает: родители тянут, боятся, переживают, в итоге ни к чему хорошему это не приводит.

— Есть ли пациенты, которых вы запомнили на всю жизнь? Или чудесные случаи?

— Все операции, связанные с новорождёнными, сложные. Порой приходится оперировать сразу же несколько врождённых пороков. К примеру, оперировали ребёнка одновременно с пороками желудка и кишечника. Очень сложны онкологические операции. Иногда приходится исправлять неудачные операции, сделанные коллегами из других городов. В чудеса и высшие силы не верю. Хороший результат — это продуманная и слаженная работа коллектива врачей. Все операции мы продумываем и просчитываем до мельчайших подробностей.

Жизнь ценнее всего.

— Хватает ли у вас времени на собственное здоровье?

— Времени катастрофически не хватает. Рабочий день ненормированный. К примеру, я пришёл сегодня в 8 утра на работу, а уйду только завтра в 16.00. Стараюсь, конечно, вести активный образ жизни. Люблю выезжать на охоту и рыбалку. Природа наша и Алтайского края мне по душе. Быть может, поэтому даже не думаю о переезде в другой город, а меня часто об этом спрашивают….

— Нехватка докторов сейчас везде. Что бы вы пожелали молодым врачам? Стоит ли идти учиться на столь ответственную профессию?

— К сожалению, молодые специалисты крайне неохотно идут работать хирургами и реаниматологами, потому что есть другие врачебные специальности с гораздо меньшей ответственностью. Но мы-то, старая гвардия, уходим. Кто будет лечить людей? Ведь и взрослые, и дети постоянно болеют. Не стоит бояться ответственности. Будьте строги к себе, учитесь, самосовершенствуйтесь, не теряйте любознательности и любите свою профессию. А опыт — он обязательно придёт, и уверенность в себе вместе с ним. А в благодарность за свой труд вы получите счастливые глаза детей и их родителей. Что может быть важнее, чем спасённые тобой жизни?

— Недавно прочитала, что хирурги живут меньше, чем люди других профессий. Не хотелось ли вам уйти в другую сферу? И как долго планируете еще работать?

— Нет, уйти не хотел никогда. А работать буду до тех пор, пока буду чувствовать себя нужным людям. Как только это ощущение пропадёт, не буду работать ни дня.

— Олег Олегович, как вы относитесь к своей награде? Насколько она вам важна? Считаете ли её наградой за свою работу?

— В принципе в моей жизни ничего не изменилось. Как работал, так и работаю. Конечно, приятно, что о тебе хорошо говорят и думают. Отмечу, что получение такого звания стало для меня полнейшей неожиданностью. Я даже не знаю, кто выдвинул меня на этот конкурс. До сих пор до конца не могу осознать, что стал народным героем Кузбасса. Я просто выполнял свою работу, которую очень люблю. Считаю, что это звание присвоено не только мне, но и всему коллективу, ведь успешные операции — это не только моя заслуга.

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