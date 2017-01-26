СМИ: китаец месяц ехал домой на велосипеде в неправильном направлении

По данным сайта, дорожная полиция города Уху в провинции Аньхой на востоке Китая остановила на шоссе мужчину, который ехал на велосипеде. В ходе беседы выяснилось, что он планирует преодолеть на велосипеде почти две тысячи километров, чтобы успеть к праздникам к себе домой.

Мужчина сказал стражам порядка, что направляется из города Жичжао в восточной провинции Шаньдун в город Цицикар в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Тогда ему объяснили, что он находится на 500 километров южнее того места, откуда он начал свой путь. По словам мужчины, вероятно, ему сообщили неверное направление, когда он спрашивал у прохожих дорогу.

Сотрудники местного отделения дорожной полиции купили рабочему, который потратил до поездки большую часть средств в интернет-кафе, билет на поезд в Цицикар и мужчина смог уехать на поезде.

«Чуньцзе» — праздник Весны или Нового года по лунному календарю, в 2017 году наступает в ночь на 28 января. В 2017 году официальные новогодние праздники в Китае продлятся с 27 января по 2 февраля включительно. В 2017 году по восточному календарю наступит год Огненного Петуха.