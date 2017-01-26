Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Любители кофе живут дольше остальных
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Потерявшую сознание женщину 3 часа возили в автобусе, она умерла
В магазине бытовой техники захвачены заложники
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10«Бегущий огонь»
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
05:35 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: китаец месяц ехал домой на велосипеде в неправильном направлении

ПЕКИН, 26 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китайский рабочий больше месяца ехал на велосипеде, чтобы успеть домой к празднованию Нового года по лунному календарю — «Чуньцзе», однако двигался в неверном направлении, сообщает сайт Anhuinews.

По данным сайта, дорожная полиция города Уху в провинции Аньхой на востоке Китая остановила на шоссе мужчину, который ехал на велосипеде. В ходе беседы выяснилось, что он планирует преодолеть на велосипеде почти две тысячи километров, чтобы успеть к праздникам к себе домой.

Мужчина сказал стражам порядка, что направляется из города Жичжао в восточной провинции Шаньдун в город Цицикар в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Тогда ему объяснили, что он находится на 500 километров южнее того места, откуда он начал свой путь. По словам мужчины, вероятно, ему сообщили неверное направление, когда он спрашивал у прохожих дорогу.

Сотрудники местного отделения дорожной полиции купили рабочему, который потратил до поездки большую часть средств в интернет-кафе, билет на поезд в Цицикар и мужчина смог уехать на поезде.

«Чуньцзе» — праздник Весны или Нового года по лунному календарю, в 2017 году наступает в ночь на 28 января. В 2017 году официальные новогодние праздники в Китае продлятся с 27 января по 2 февраля включительно. В 2017 году по восточному календарю наступит год Огненного Петуха.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«А чего приезжал?». Визит Порошенко в Таллин оставил странное ощущение
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Премьер Госсовета КНР выступил за активизацию отношений с ФРГ
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Нидерланды создают фонд поддержки абортов
Директор Эрмитажа просит отложить передачу Исаакиевского собора
Спрос на роман Оруэлла «1984» превысил предложение
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь