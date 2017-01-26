Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Топ самых полезных видов мяса
Знаменитый фильм запрещен в ряде стран уже почти 30 лет
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10«Бегущий огонь»
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
05:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

В центре Иркутска в ночь после Крещения из-под земли забил родник

На территории автопарковки торгового центра «Карамель» в центре Иркутска в ночь после православного праздника Крещения Господне появился ручей неизвестного происхождения.

Вода течет из-под горы, разливаясь по стоянке и образуя наледь, сообщает 26 января 2017 года газета «СМ Номер один». Кто-то из экспертов считает, что причина в утечке из инженерных коммуникаций; кто-то предполагает, что на поверхность вышли подземные воды.

Загадочный ручей, заливающий парковку, посетители торгового центра заметили 21 января, напротив входа со стороны автостоянки, у самого подножия горы, которую пару лет назад администрация торгового центра слегка подрезала, увеличив парковочную площадь.

Без проведения химических анализов, без сведений об инженерно-гидрометеорологических изысканиях гидрогеологи затруднились ответить на вопрос со всей определённостью. Однако один из специалистов высказал предположение о том, что, скорее всего, на поверхность вышли подземные воды: «Часть горы срезали, территорию разровняли. В силу искусственного изменения рельефа ручей, который шел глубоко под землей, стал ближе к поверхности. Логично предположить, что из-за холодов, стоявших несколько ночей подряд, водоносный горизонт перемерз, и вода в итоге пробила русло к поверхности».

А вот руководитель Иркутского территориального центра государственного мониторинга геологической среды Юрий Ланкин версию о выходе подземных вод поставил под сомнение. «Это маловероятно, поскольку зимой уровень подземных вод несколько падает, — сказал он. — Думаю, что в основе стихийно возникшего водотока лежат причины сугубо техногенного характера. Скорее всего, где-то произошли утечки, которые превысили интенсивность атмосферных питаний, скопились на водоносном горизонте и сейчас выходят верховодкой».

Водотоком в районе улицы Партизанской заинтересовались специалисты МУП «Водоканал».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Премьер Госсовета КНР выступил за активизацию отношений с ФРГ
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Нидерланды создают фонд поддержки абортов
Директор Эрмитажа просит отложить передачу Исаакиевского собора
Спрос на роман Оруэлла «1984» превысил предложение
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь