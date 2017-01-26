В центре Иркутска в ночь после Крещения из-под земли забил родник

Вода течет из-под горы, разливаясь по стоянке и образуя наледь, сообщает 26 января 2017 года газета «СМ Номер один». Кто-то из экспертов считает, что причина в утечке из инженерных коммуникаций; кто-то предполагает, что на поверхность вышли подземные воды.

Загадочный ручей, заливающий парковку, посетители торгового центра заметили 21 января, напротив входа со стороны автостоянки, у самого подножия горы, которую пару лет назад администрация торгового центра слегка подрезала, увеличив парковочную площадь.

Без проведения химических анализов, без сведений об инженерно-гидрометеорологических изысканиях гидрогеологи затруднились ответить на вопрос со всей определённостью. Однако один из специалистов высказал предположение о том, что, скорее всего, на поверхность вышли подземные воды: «Часть горы срезали, территорию разровняли. В силу искусственного изменения рельефа ручей, который шел глубоко под землей, стал ближе к поверхности. Логично предположить, что из-за холодов, стоявших несколько ночей подряд, водоносный горизонт перемерз, и вода в итоге пробила русло к поверхности».

А вот руководитель Иркутского территориального центра государственного мониторинга геологической среды Юрий Ланкин версию о выходе подземных вод поставил под сомнение. «Это маловероятно, поскольку зимой уровень подземных вод несколько падает, — сказал он. — Думаю, что в основе стихийно возникшего водотока лежат причины сугубо техногенного характера. Скорее всего, где-то произошли утечки, которые превысили интенсивность атмосферных питаний, скопились на водоносном горизонте и сейчас выходят верховодкой».

Водотоком в районе улицы Партизанской заинтересовались специалисты МУП «Водоканал».