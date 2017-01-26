В центре Иркутска в ночь после Крещения из-под земли забил родник
На территории автопарковки торгового центра «Карамель» в центре Иркутска в ночь после православного праздника Крещения Господне появился ручей неизвестного происхождения.
На территории автопарковки торгового центра «Карамель» в центре Иркутска в ночь после православного праздника Крещения Господне появился ручей неизвестного происхождения.
Вода течет
Загадочный ручей, заливающий парковку, посетители торгового центра заметили 21 января, напротив входа со стороны автостоянки, у самого подножия горы, которую пару лет назад администрация торгового центра слегка подрезала, увеличив парковочную площадь.
Без проведения химических анализов, без сведений об
А вот руководитель Иркутского территориального центра государственного мониторинга геологической среды Юрий Ланкин версию о выходе подземных вод поставил под сомнение. «Это маловероятно, поскольку зимой уровень подземных вод несколько падает, — сказал он. — Думаю, что в основе стихийно возникшего водотока лежат причины сугубо техногенного характера. Скорее всего,
Водотоком в районе улицы Партизанской заинтересовались специалисты МУП «Водоканал».