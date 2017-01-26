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07:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирскую область идёт похолодание до -37

В Новосибирскую область идет похолодание. Понижение температуры уже сегодня днем.

Источник: РИА "Новости"

По сообщению Новосибирского гидрометцентра, за несколько часов столбики термометров могут опуститься почти на десять градусов.

Утром в городе минус 11−13, а уже к вечеру до минус 21.

К выходным ожидается пик морозов. Ночью в пятницу при прояснениях по районам области — до 37-ми. В воскресенье уже теплее.

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