В Новосибирскую область идёт похолодание до -37

По сообщению Новосибирского гидрометцентра, за несколько часов столбики термометров могут опуститься почти на десять градусов.

Утром в городе минус 11−13, а уже к вечеру до минус 21.

К выходным ожидается пик морозов. Ночью в пятницу при прояснениях по районам области — до 37-ми. В воскресенье уже теплее.