В Новосибирскую область идёт похолодание до -37
В Новосибирскую область идет похолодание. Понижение температуры уже сегодня днем.
В Новосибирскую область идет похолодание. Понижение температуры уже сегодня днем.
По сообщению Новосибирского гидрометцентра, за несколько часов столбики термометров могут опуститься почти на десять градусов.
Утром в городе минус 11−13, а уже к вечеру до минус 21.
К выходным ожидается пик морозов. Ночью в пятницу при прояснениях по районам области — до 37-ми. В воскресенье уже теплее.