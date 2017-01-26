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07:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Вести» нашли нелегальную точку со спиртом на улице Бакинской в Новосибирске

В какую лотерею играли покупатели суррогатного алкоголя на улице Бакинской? «Вести» рассказывали о нелегальной торговой точке, которая много лет открыто работает в частном секторе Ленинского района. Мы сделали контрольную закупку спирта и сегодня получили результаты экспертизы.

Источник: Вести - Новосибирск

Ольга Омелаенко, корреспондент: «На улице Бакинской в Новосибирске, где много лет работала нелегальная точка по торговле алкоголем, непривычная тишина. Рядом с домом, жители которого, по нашим данным, продавали спирт — ни одного покупателя. Специальное окошечко, через которое клиенты подавали пустую тару, деньги и забирали товар — на глухо закрыто. На звонки никто не реагирует. Даже мишуру с забора, которая в новогодние праздники для покупателей служила опознавательным знаком — сняли».

Еще несколько дней назад торговля шла очень бойко. Особенно утром. Похмелье постоянные покупатели здесь «лечили» всего по 70 рублей за поллитра. Правда, даже не сильно разборчивые клиенты жаловались на качество, от хмельной жидкости уж слишком быстро клонило в сон.

«Вести» сделали контрольную закупку. Две бутылки спиртосодержащей жидкости сдали на экспертизу в «Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области». В наших образцах все, кроме крепости напитка — оказалось в норме. Покупателям с Бакинской просто повезло — говорят эксперты. В начале января из такой же точки в частном секторе привозили на проверку напиток, приготовленный из ацетона.

Светлана Бахман, эксперт-дегустатор, судебный эксперт испытательного центра ФБУ «Новосибирский ЦСМ»: «Это лотерея, безусловно! Потому что по роду своей деятельности я постоянно сталкиваюсь с расследованием подобных случаев. И во многих случаях образцы могут нанести урон, а иногда и поставить под угрозу жизнь потребителей данных суррогатных продуктов».

Экспертиза купленной нами жидкости ставит еще один вопрос — как пищевой спирт, оборот которого контролируется — мог попасть в подпольную торговую точку? Хотя по данным легальных производителей алкоголя, и на прилавках магазинов алкоголь сегодня почти в половине случаев — контрафактный.

Сергей Сёмка, заместитель губернатора Новосибирской области: «Даже пивом торгуют контрафактным очень часто. И обращались производители местные с тем, чтобы были организованы проверки происхождения товара. Это часто бывает в точках, где торгуют пивом из кег — очень часто бывает контрафактная продукция».

Возможно, у правоохранительных органов еще будет возможность проверить происхождение спирта с улицы Бакинской. После приезда сюда съемочной группы торговая точка свернула работу. Но местные жители уверены — не надолго. Однажды этот бизнес уже закрывали. Но через считанные недели к заветному окошку снова потянулись покупатели.

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